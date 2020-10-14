GSO vE Elektrikçiler Odası arasında mesleki yeterlilik ve mesleki eğitim işbirliği protokolü - Son Dakika

GSO vE Elektrikçiler Odası arasında mesleki yeterlilik ve mesleki eğitim işbirliği protokolü

14.10.2020 17:41
GSO vE Elektrikçiler Odası arasında mesleki yeterlilik ve mesleki eğitim işbirliği protokolü, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Gaziantep Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında mesleki yeterlilik belgelendirme ve mesleki eğitim konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Gaziantep Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında mesleki yeterlilik belgelendirme ve mesleki eğitim konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) gerçekleştirilen imza törenine, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Keş katıldı.

İmzalanan protokolle; GSO'nun iştiraklerinden olan Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM ) ve GSO-MEM, Gaziantep Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı tüm elektik sektöründe hizmet veren kişilerin belgelendirme sınavlarını yapacak.

Mesleki eğitimin ve mesleki yeterlilik belgesi alınmasının önemine işaret eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Meslek öğrenmek, hele de yeni yetişen gençlerimizin bir meslek sahibi olması ve tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerden bir kısmı için mesleki yeterlilik belgesi alma konusuna büyük önem veriyoruz. Çünkü kentimizin ve ülkemizin kalkınması katma değerli, yüksek teknolojili ürün üretmeden geçiyor. Bu noktada kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız protokoller büyük önem taşıyor. Kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Gaziantep Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Keş ise GSO ile işbirliği yapmaktan dolayı memnun olduklarını belirterek protokolün hayırlı olmasını diledi. - GAZİANTEP

GSO vE Elektrikçiler Odası arasında mesleki yeterlilik ve mesleki eğitim işbirliği protokolü
GSO vE Elektrikçiler Odası arasında mesleki yeterlilik ve mesleki eğitim işbirliği protokolü

Gaziantep Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar, Mesleki Eğitim, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO vE Elektrikçiler Odası arasında mesleki yeterlilik ve mesleki eğitim işbirliği protokolü - Son Dakika Ekonomi

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