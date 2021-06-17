Üye Girişi
GSO ve GAÜN'den üniversite-sanayi iş birliğinde somut adımlar - Son Dakika

GSO ve GAÜN'den üniversite-sanayi iş birliğinde somut adımlar

17.06.2021 17:39
GSO ve GAÜN'den üniversite-sanayi iş birliğinde somut adımlar, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) arasında Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi ile GAÜN Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) İndirim Protokolleri imzalandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) arasında Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi ile GAÜN Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) İndirim Protokolleri imzalandı.

GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) gerçekleştirilen program GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, GÜSEM Müdürü Doç. Dr. İbrahim Giritlioğlu, GSO Mesleki Eğitim Hizmetleri Müdürü Yusuf İymen, Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) Genel Müdürü Ahmet Tuncer Sevük'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Protokolü ile Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler ile mezun olan gençlere nitelik kazanmaları ve yan dallarını geliştirebilmeleri amacıyla Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) tarafından mesleki eğitim verilecek. Kursiyerler aldıkları eğitimlerin ardından GASBEM tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne de sahip olacak.

"Gençlerimize avantaj sağlamak önceliğimizdir"

Protokol öncesi açıklamalarda bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO-MEM'de yürütülen çalışmalar ve verilen eğitimlerle hem kursiyerlere hem de iş verenlere önemli avantajlar sunulduğunu kaydetti. GASBEM tarafından GAÜN öğrencilerine ve mezunlarına kazandırılacak olan Mesleki Yeterlilik Belgesi ile kursiyerlerin yurt dışında da çalışma imkanı elde edebileceklerini kaydeden Ünverdi, "İmza törenini gerçekleştirdiğimiz Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Protokolü kapsamında, merkezimizde eğitim alacak olan gençlerimize mesleki beceri ve nitelik kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca kursiyerlerimiz kendilerine kazandıracağımız Mesleki Yeterlilik Belgesi ile yurt dışında da çalışabilme imkanı bulabilecekler. Ülkemizin geleceğini inşa edecek olan gençlerimizdir ve her zaman gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Şehrimizin mesleki eğitimde daha üst seviyelere çıkması adına üniversite-sanayi iş birliği kapsamında bizlerle birlikte olan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Arif Özaydın başta olmak üzere tüm GAÜN ailesine teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hem öğrencilerimiz hem de sanayimiz adına güzel sonuçları olacağına yürekten inanıyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum. GÜSEM ile gerçekleştirdiğimiz indirim protokolü de GSO üyelerinin ve GSO personellerinin verilen eğitim ve hizmetlere avantajlı olarak ulaşmalarını sağlayacak" dedi.

"İmzaladığımız protokol üniversite-sanayi iş birliğinin somut göstergesidir"

Üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarını hızlandırmaya çalıştıklarını belirten Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da Gaziantep sanayisine ivme katacak her türlü iş birliği ve çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade ederek, "İmzaladığımız protokol üniversite-sanayi iş birliğinin somut göstergesidir. Bu protokolle beraber hem sanayicilerimiz istihdam konusunda rahatlayacak hem de mezun olan öğrencilerimiz iş bulma kaygısı yaşamayacak. Gaziantep Üniversitesi olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel alanda şehre katkısı olacak her türlü ortak çalışmaya ve iş birliğine hazırız. Misafirperverliklerinden dolayı Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Protokolü'nün ardından iki kurum arasında GSO üyelerinin ve GSO personellerinin GÜSEM bünyesinde düzenlenen kurslardan avantajlı bir şekilde yararlanmaları amacıyla İndirim Protokolü imzalandı. - GAZİANTEP

GSO ve GAÜN'den üniversite-sanayi iş birliğinde somut adımlar
GSO ve GAÜN'den üniversite-sanayi iş birliğinde somut adımlar
GSO ve GAÜN'den üniversite-sanayi iş birliğinde somut adımlar

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Sanayi Odası, Mesleki Eğitim, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO ve GAÜN'den üniversite-sanayi iş birliğinde somut adımlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor 17:55 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı 17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil 17:31 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
Başkanlık seçimini İbrahim Özdemir alırsa yeni hoca Ralf Rangnick olacak 17:03 Başkanlık seçimini İbrahim Özdemir alırsa yeni hoca Ralf Rangnick olacak Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada 16:43 Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada Yeni logosunu ve amblemini tanıtan Dacia, 2022'yi bekliyor 16:31 Yeni logosunu ve amblemini tanıtan Dacia, 2022'yi bekliyor
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu 16:21 Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu 16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu

Son Dakika Haberleri
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:13 Sezgin Baran Korkmaz'dan hakkındaki iddialara şarkılı cevap: Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
17:03 Başkanlık seçimini İbrahim Özdemir alırsa yeni hoca Ralf Rangnick olacak
16:31 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu
Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistlerin bisikletleri Çıldır'da çalındı Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistlerin bisikletleri Çıldır'da çalındı         
17:57
Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor         
17:46
Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu         
17:34
Sezgin Baran Korkmaz'dan hakkındaki iddialara şarkılı cevap: Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Sezgin Baran Korkmaz'dan hakkındaki iddialara şarkılı cevap: Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?         
17:14
HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu         
16:46
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok         
16:28
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı         
13:57
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda "Başını taşa çarpmış" denildi         
13:32
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 18:01:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GSO ve GAÜN'den üniversite-sanayi iş birliğinde somut adımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement