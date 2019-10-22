Son Dakika Haberleri: GSO ve İSO karşılıklı bilgi ve deneyimlerini paylaşacak
Son Dakika Ekonomi GSO ve İSO karşılıklı bilgi ve deneyimlerini paylaşacak

GSO ve İSO karşılıklı bilgi ve deneyimlerini paylaşacak

41 dakika önce

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iki il arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için protokol imzalandı.

GSO ve İSO karşılıklı bilgi ve deneyimlerini paylaşacak, System.String[]

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iki il arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için protokol imzalandı. İşbirliği ile her iki odanın verdiği ürün ve hizmetlere yönelik karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacak.

İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:15 
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