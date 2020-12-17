GSO ve Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı - Son Dakika

GSO ve Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı

17.12.2020 18:00
GSO ve Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), üyelerinin ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanına erişimini sağlamak amacıyla Ziraat Bankasının "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürünü için iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), üyelerinin ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanına erişimini sağlamak amacıyla Ziraat Bankasının "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürünü için iş birliği protokolü imzalandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve T.C. Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Yöneticisi Gazi Özgür Yılmaz'ın imzaladığı protokolle ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı için işbirliğine gidilecek. Adnan Ünverdi, 10 Aralık'ta, Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi Lansmanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi. TOBB çatısı altındaki tüm üyelere kolay finansman imkanı getirildiğini kaydeden Adnan Ünverdi, "Protokol kapsamında çalışmalarımız kazan-kazan anlayışıyla sürdürülecek. Tedarik zincirinin işleyişi ve devamlılığı daha da kolay olacak. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılacak. Bu sayede üreticiler ve satıcılar tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecekler" dedi.

Üyelerin, sattıkları mal bedelini risk taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklarını ifade eden Adnan Ünverdi, "Ziraat Bankası A.Ş.'nin yeni ürünü Güvenli Ticaret Sistemi Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ile ticaretimizi daha da artıracağız. Bu yeni ürün, alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor. Üye işyeri ve kurumsal kart altyapısı üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sağlıyor. Böylece alıcı ve satıcılar kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabiliyor. Sisteme katılan alıcı ve satıcı firmalarımız kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapabilecek ve bu sayede iş hacimlerini arttıracaklar. Ödemeler esnek vadelendirme ile yapılabilecek ve bu da nakit akışlarını rahatlatacak. Kısacası, mal almak gerektiğinde bu kart ile para ödemeden satın alma yapabilecekler. Satıcı da, bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek" şeklinde konuştu.

Pandemi nedeniyle zor bir süreç yaşandığına işaret eden Ünverdi, "Ziraat Bankası'nın üyelerimize sunduğu bu hizmet adeta can suyu olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Geliştirilen Tedarik Zinciri Finansmanı uygulaması ile ekonomik hayatın üretimden-ticarete tüm akışında yer alan aktörlere aynı anda destek sağlandığını söyleyen Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Yöneticisi Gazi Özgür Yılmaz da Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı protokolünün şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu. - GAZİANTEP

GSO ve Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı
GSO ve Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı
GSO ve Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı

Gaziantep Sanayi Odası, Ziraat Bankası, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO ve Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP Osmangazi İlçe Başkanı, 17 yaşındaki kızı mesajla taciz etti' iddiası Son Dakika: 'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Tandıra düşen kadın ağır yaralandı, kızı feryat etti: Annemin et kokusunu aldım Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı
Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı         
17:45
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evi" ifadelerini kullanan Prof. Sofuoğlu, sözlerini inkar etti: Nerede söyledim         
17:38
PFDK, Fatih Karagümrüklü Erik Sabo'ya 3 maç ceza verdi PFDK, Fatih Karagümrüklü Erik Sabo'ya 3 maç ceza verdi         
17:33
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez         
16:57
Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem         
16:50
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü         
15:40
Hemşirelere 500 kez Hemşirelere 500 kez "Ben salağım" yazdıran başhekim görevden alındı         
15:29
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 18:47:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GSO ve Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei