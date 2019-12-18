GSO Yılın Son Meclis Toplantısını Yaptı - Son Dakika
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GSO Yılın Son Meclis Toplantısını Yaptı

6 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) 2019 yılının son meclis toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapıldı.

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) 2019 yılının son meclis toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılını kutluyor, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Aziz vatanımız ve Gazi Şehrimizin kurtuluşu için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Önceki hafta gerçekleştirilen 30'uncu GAPSHOES Fuarının yaklaşık 40 bine yakın ziyaretçiyi ağırladığını belirten Adil Sani Konukoğlu, "Gayet verimli bir fuar oldu. İnşallah bunun etkileri önümüzdeki dönem içerisinde de görülür. Ayakkabı üreticilerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Sanayicilere savunma sanayine yönelmeleri konusunda çağrıda bulunan Adil Sani Konukoğlu, "Savunma sanayisiyle ilgili hedeflerimiz var. İnsan hayatında var olan her şey savunma sanayi için geçerlidir. Savunma sanayi deyince aklımıza sadece makine gelmesin. Ürettiğiniz her şey savunma sanayi için gerekli olan üründür. Türkiye'nin kalkınması savunma sanayinden geçiyor" şeklinde konuştu.


2019 yılının son meclis toplantısını yeni yıl temennileriyle kapatan Adil Sani Konukoğlu, "Hepinize gönlünüzce bir yeni yıl diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan ve beladan korusun. Hepinizin yolu açık olsun" diyerek sözlerini tamamladı.


-GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi


Konuşmasına, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılını kutlayarak başlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, Kasım ayında yapılan faaliyetleri anlatarak Gaziantep'in üretim ve ihracat rakamları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.


GAPSHOES Fuarı'nın her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Ünverdi, "Başarılı bir fuar gerçekleştirdik. Şu anda Türkiye ikincisi olan bu fuarımız inşallah birinciliğe yükselecek" dedi.


Üretimde verimliliğin önemine vurgu yapan Adnan Ünverdi, "Küreselleşen dünya ekonomisinde verimlilik başlı başına önemli bir konu. Bizler de işletmelerimizde bu konuya çok büyük önem vermeliyiz. Bu noktada odamız öncülüğünde kurulacak KOBİ Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezi'nde (Model Fabrika) verimli üretim konusunda eğitimler verilecek" diye konuştu.


-Gaziantep'in Üretim ve İhracat Rakamları


Gaziantep'in ihracatının geçen yılın Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 7,8 oranında arttığını kaydeden Ünverdi, "Ocak-Kasım 2019 döneminde en fazla ihracat yapan 6. il konumundayız. Yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımına baktığımızda Ocak-Kasım 2019 döneminde tekstil ürünleri yüzde 43, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 25, kimya ve plastik ürünleri yüzde 11 oranında gerçekleşti. Çok geniş yelpazede üretim yapan bir şehiriz. Amacımız katma değeri yüksek ürünler üretmektir" şeklinde konuştu.


Adnan Ünverdi meclis üyelerinin yeni yılını da kutlayarak 2020'nin her anlamda çok daha iyi bir yıl olması temennisiyle konuşmasını tamamladı. - GAZİANTEP

Adil Sani Konukoğlu, Meclis Başkanı, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:57 Kaynak: İHA
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