GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması - Son Dakika

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

02.12.2020 16:46
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, pandeminin etkilerine rağmen Gaziantep'in ihracattaki başarısını sürdürdüğünü belirterek, kasım ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artışla 710 milyon 130 bin dolar ihracat yapıldığını söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, pandeminin etkilerine rağmen Gaziantep'in ihracattaki başarısını sürdürdüğünü belirterek, kasım ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artışla 710 milyon 130 bin dolar ihracat yapıldığını söyledi.

Bu başarının büyük bir emek ve alın terinin ürünü olduğunu dile getiren Ünverdi, "Küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve uluslararası pazarda yaşanan tüm zorluklara rağmen şehrimiz ihracatının aratmasını sağlayan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı ve katkısı olan herkesi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep'in aylık ve dönemsel ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, "Şehrimizin kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artışla 710 milyon 130 bin dolar oldu. Geçtiğimiz yılın kasım ayında şehrimizden 657 milyon 96 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Bu veriler ışığında şehrimiz kasım ayında da en fazla ihracat yapan iller arasında 5. sıradaki yerini korudu" ifadelerini kullandı.

Ocak-Kasım döneminde ise en fazla ihracat yapan 10 il arasında Gaziantep'in ihracatını artıran tek il olma konumunu sürdürdüğüne dikkati çeken Ünverdi, "Ocak-Kasım döneminde Gaziantep'in ihracatı yüzde 2,9 artışla 7 milyar 51 milyon 247 bin dolara ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şehrimizden 6 milyar 853 milyon 200 bin dolar ihracat yapmıştık" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in ihracatta ilk 11 aylık performansı ile yılın son ayına da moralle başladığını dile getiren Ünverdi, "Maalesef 2020 yılına iyi başlasak da pandemi ile birlikte uluslararası ticaret büyük oranda sekteye uğradı. Ancak şehrimizden, sanayicilerimizin azmi, sektörel gücümüz ve ihracattaki başarımızla ilk 11 ayda 7 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Son dönemde salgın tüm dünyada yeniden tırmanışa geçmiş olsa da olağanüstü bir durum olmazsa yılsonunda geçtiğimiz yıl 7,5 milyar dolar olan ihracatımızın da üstüne çıkarak 2020'yi rekor ihracatla tamamlayacağız. Bu vesileyle salgınla mücadelede tüm vatandaşlarımızı, hemşerilerimi kurallara uymaları noktasında hassas olmaya özellikle davet ediyorum. Covid-19 hasta sayısında maalesef artış devam ediyor. Şehrimiz de artışın en fazla olduğu iller arasında yer alıyor. Lütfen her türlü tedbiri titizlikle alalım, maske, mesafe ve hijyen önceliğimiz olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

Gaziantep Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Korona riski yüzünden velayeti babaya vermişlerdi! Karar iptal edildi, Cemile hemşire oğluna kavuştu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi MasterChef'te düğün sürprizi! Ünlü şefler, Serhat için altın yarışına girdi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre Sistemi' geliyor UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre Sistemi' geliyor         
17:00
Beşiktaş Başkanı Çebi: Mustafa Denizli'yle görüştüğümüz yalan Beşiktaş Başkanı Çebi: Mustafa Denizli'yle görüştüğümüz yalan         
16:36
İstanbul'da barajların doluluk oranları düştü, İBB'den uyarı geldi: Lütfen su tüketirken özen gösterelim İstanbul'da barajların doluluk oranları düştü, İBB'den uyarı geldi: Lütfen su tüketirken özen gösterelim         
16:02
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti         
15:43
Polis bile şaşırdı! Avustralya'ya gönderilecek yorgandan 8 kilo uyuşturucu çıktı Polis bile şaşırdı! Avustralya'ya gönderilecek yorgandan 8 kilo uyuşturucu çıktı         
14:38
ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor         
14:37
Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık         
14:02
3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada         
13:36
Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı         
12:43
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Güneş sistemini tartışırken çekilen görüntüleri viral olan gençler, tartışmanın nasıl başladığını anlattı Güneş sistemini tartışırken çekilen görüntüleri viral olan gençler, tartışmanın nasıl başladığını anlattı         
10:49
2 ay önce değeri olmayan karnabahar şimdi cep yakıyor 2 ay önce değeri olmayan karnabahar şimdi cep yakıyor         
09:55
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 17:12:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei