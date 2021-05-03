GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması - Son Dakika

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

03.05.2021 14:34
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, nisan ayında Gaziantep'in ihracatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,4 oranında artış yaşandığını ve 883 milyon 576 bin dolar ihracat ile en yüksek nisan ayı ihracatına ulaşıldığını kaydetti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, nisan ayında Gaziantep'in ihracatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,4 oranında artış yaşandığını ve 883 milyon 576 bin dolar ihracat ile en yüksek nisan ayı ihracatına ulaşıldığını kaydetti.

Gaziantep'in hem aylık hem dönemlik ihracatta 5. sıradaki yerini koruduğunun altını çizen Ünverdi, bu başarının arkasında büyük bir mücadele olduğunu belirterek, "Büyük dalgalara ve ters esen rüzgara karşı küreklere iyice sarılan, bırakmadan, yorulmadan ülkesi için alın teri dökerek büyük başarılara imza atan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı, taş üstüne taş koyan herkesi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, pandemi nedeniyle geçen yılın nisan ayında uluslararası ticarette çok büyük durgunluk yaşandığını anımsatarak, ihracattaki oransal artışta geçen yılın koşullarının etkili olduğunu, Gaziantep'in ise baz etkisinin de üzerine koyarak en yüksek nisan ayı ihracatını gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Ocak-nisan döneminde ise Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 oranında arttığına vurgu yapan Ünverdi, ilk dört aylık dönemde Gaziantep'ten 3 milyar 170 milyon 161 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

17 günlük kapanma kararına da değinen Başkan Ünverdi, ekonomiden sosyal yaşama kadar büyük fedakarlıklarla yürütülen bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Alınan tedbirlere toplum olarak harfiyen uymak zorundayız ve bu hepimiz için insani bir sorumluluk. Yaşamımızı büyük oranda kısıtladık ve bu çabaların boşa gitmemesi için çok dikkatli olmalıyız. Zorlu bir süreç ama bunu fırsat bilmeli ve korona virüsten bir an önce kurtulmak için temasın önüne geçmeliyiz. İnşallah tam kapanma bittiğinde vaka sayılarını en aza indirmiş oluruz ve aşı çalışmalarıyla yakın zamanda daha güzel günlere hep birlikte kavuşuruz. Bu süreçte sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin ve tüccarlarımızın yaşadığı sorunları çok iyi biliyor, yakından takip ediyor ve çözümü için büyük çaba gösteriyoruz. Sektörlerimizden gelen talepleri raporlar halinde üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) ve ilgili kurumlara iletmeye devam ediyoruz. Bu süreçte kamu destekleri sorun yaşayan sektörler öncelikli olmak üzere devam etmeli ve nerede yara varsa büyümeden kurutulmalı" diye konuştu. - GAZİANTEP

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

Gaziantep, İhracat, dolar, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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