GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den yeni yıl mesajı

7 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 2020 yılının tüm dünyada barış, huzur ve mutluluğa vesile olmasını diledi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 2020 yılının tüm dünyada barış, huzur ve mutluluğa vesile olmasını diledi.


GSO Başkanı Ünverdi, 2020'nin umutla geldiğini belirterek, ülke adına ekonomide üçüncü çeyrekte başlayan büyüme trendinin yıl sonu itibarı ile devam etmesi ve 2020'nin her anlamda büyüme yılı olması temennisinde bulundu. Ülkenin 2018 yılındaki döviz kurundaki manipülasyon ve baskıların yaralarını sarmak için 2019 yılında büyük bir enerji harcadığını belirten Ünverdi, "Döviz kurundaki atakla birlikte 2019 yılına ülke olarak istediğimiz gibi başlayamasak da üçüncü çeyrekte gelen 0,9'luk büyüme ile birlikte ülkemiz ekonomisinin büyüme trendine geçtiğini gördük. İnşallah bu büyüme rakamlarının dördüncü çeyrekte ve 2020 yılında da artarak devam etmesini bekliyoruz. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu değerlendirmeler, büyüme rakamlarının pozitif yönde revize edilmesi ile ülkemize olan güvenin daha da artacağına inanıyorum. Faiz ve enflasyon dengesi, döviz kurunun belli bir seviyede tutulması ekonomimiz adına umut vericidir. Bu sevindirici gelişmelerle birlikte yıl sonu itibarı ile yerli otomobilimiz de büyük heyecan uyandırmış ve savunma sanayinin ardından otomotiv sektöründe de önemli bir başarıya imza atılmıştır" ifadelerini kullandı. Gaziantep'in de 2019 yılında ihracatını artırarak yoluna devam ettiğini kaydeden Ünverdi, "Kent olarak bu süreçte aylık ve dönemsel bazda ihracatta büyük başarılara imza attık. İnşallah 2019 yıl sonunda 7 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirmiş olacağız ve 2020 yılına rekor ihracatla başlayacağız. Gaziantep Sanayi Odası olarak da düzenlemiş olduğumuz Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreninde 'Sanayide Dönüşüm Başladı' sloganıyla kent ve ülke sanayimiz adına dönüşümü Gaziantep'ten başlattık. Gaziantep'ten hep birlikte sanayide dönüşümde 'biz varız' dedik. Sosyal medyada 'bizdevarız' hashtag'ı ile başlattığımız kampanyamız yoğun ilgi gördü ve Türkiye gündemine girdi. Bu yeni vizyonun altyapısı olacak projelerimizi de kamuoyu ile paylaştık ve çok güzel dönüşler aldık. Sanayimizdeki teknoloji dönüşümünü inşallah sanayicilerimiz ve iş dünyamızın destekleri ile hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.


"Ülke olarak el ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlüğün olmadığını defalarca yaşadık ve gördük" diyen Ünverdi, sözlerini, "Millet olarak aydınlık geleceğimiz için daha fazla kenetlenmeye, ortak hedeflere birlikte koşmaya ihtiyacımız var. Bu vesileyle yeni yılda milli birlik ve beraberliğimizin daha da artmasını, dünyada barış ikliminin hakim olmasını, savaşların son bulmasını temenni ediyor, değerli hemşehrilerimin ve tüm milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
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