GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den yerli otomobil değerlendirmesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, milli ve yerli teknoloji hamlesi kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülünde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli otomobilimiz ile ülkemizin büyük bir dönemeci geçtiğini söyledi.



Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında bu büyük gurura ortak olduklarını kaydeden Ünverdi, "Biz önceki sanayi devrimlerini maalesef kaçırdık, ama artık gelişen dünyada yerimizi alabilmemiz, hatta bulunduğumuz yeri muhafaza edebilmemiz için yüksek teknolojileri yakalamaktan başka şansımız yok. Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında uçak ve otomobil üretimi için başlatılan çalışmalar hep akamete uğratıldı ve maalesef sonuçsuz kaldı. Devrim arabalarından bugüne 58 yıl aradan sonra bu büyük hasret sona erdi. Bugün devletimiz gerek savunma sanayi, gerek otomotiv sektörü olsun yüksek teknolojiye yönelik özel sektörümüzle birlikte çok önemli projeler geliştiriyor. Savunma sanayinde kısa sürede ciddi mesafeler kat edildi ki, biz bundan gurur duyuyoruz. Çok şükür bilgi, teknoloji ve alın teri ile ülkemizin yerli otomobiline de kavuştuk. Bugün bu gelişmelerle birlikte sadece teknolojide değil, zihinsel anlamda da bir dönüşüm yaşıyoruz" dedi.



TOGG tarafından geliştirilen yerli otomobilimizin kritik bir dönemde meydana geldiğini ve yeni nesil bir otomobil olarak uluslararası rekabette yarışa geriden değil, hatta bir adım önde başlama imkanı bulabileceğini kaydeden Ünverdi, "Otomotiv sektörü dünyanın en rekabetçi sektörleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Uzun senelerdir benzinli ve dizel motorların hakim olduğu sektörde artık firmalar elektrikle çalışan otomobil teknolojileri üzerine projeler yürütüyor. Yarı benzin, yarı elektrikli modellerin ağırlık kazandığı bir dönemde ülkemiz tamamen elektrikli bir otomobil ile sektördeki iddiasını da ortaya koymuş oldu. Yüksek teknolojili bu yeni nesil otomobil ile Türkiye inşallah otomotiv sektöründe de kendi otomobili ile bir dünya markası haline gelecek" şeklinde konuştu.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, "Türkiye'nin Otomobili sadece yerli marka araba yapmak değildir. Türkiye'nin otomobili bir otomobilden daha fazlasıdır. Türkiye'nin otomobili teknolojik dönüşümdür, dijital ekonomiye geçiştir. Yeni bir meydan okumadır" sözlerini anımsatan Ünverdi, "Türkiye'nin otomobili ile ilgili TOBB Başkanımızın sözleri bu süreci en güzel şekilde özetlemektedir. Bu büyük bir dönüşümdür" şeklinde konuştu.



Böylesi bir süreçte Gaziantep Sanayi Odası olarak sanayide dönüşüm programı başlattıklarını ve bu kapsamda savunma sanayi ve medikal sektöründe önemli adımlar attıklarını dile getiren Ünverdi, bölgenin Ortadoğu'ya açılan kapısı konumunda bir kent olarak otomotiv sektöründe de her türlü girişime hazır olduklarını kaydetti.



Tasarımı, donanımı, konfor ve yüksek teknolojisi ile göz dolduran 'Türkiye'nin Otomobili'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Adnan Ünverdi, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, TOGG ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na, tüm mühendislerimize emeği ve alın teri olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP