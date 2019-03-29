Son Dakika Haberleri: Gss Borçluları Sağlık Hizmetinden Faydalanacak

Gss Borçluları Sağlık Hizmetinden Faydalanacak

23 dakika önce

Prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayan Bağ-Kur ile Genel Sağlık Sigortalılar, 31 Aralık 2019'a kadar Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak.

Gss Borçluları Sağlık Hizmetinden Faydalanacak, System.String[]
Prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayan Bağ-Kur ile Genel Sağlık Sigortalılar, 31 Aralık 2019'a kadar Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Kararı'yla 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara geçici madde eklendi.

Söz konusu düzenlemeyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde yer alan isteğe bağlı sigortalılar ile (g) bendinde yer alan başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan genel sağlık sigortalılar Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinde 31 Aralık 2019'a kadar ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek.

Cumhurbaşkanı Kararı'yla getirilen "Geçici 73'üncü Madde" şöyle:

"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup 67'nci madde hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 5510 sayılı Kanun'daki usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmada, 31 Aralık 2019'a kadar 4736 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:42 Kaynak: AA

Aralık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor Son Dakika! İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:05:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gss Borçluları Sağlık Hizmetinden Faydalanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]