GSS borcu olanlara müjde
6 dakika önce
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:02
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