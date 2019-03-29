Son Dakika Haberleri: GSS borcu olanlara müjde

GSS borcu olanlara müjde

6 dakika önce

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak.

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Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:02 

Ekonomi
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