Gss Borcu Olanlara Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmeti
1 saat önce
Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak.
Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı
ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık
2019'a kadar geçerli olacak.
(Musa Erdoğan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:21 Kaynak: İHA
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