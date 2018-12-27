Son Dakika Haberleri: Gss Prim Borçlarını Yılsonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezalarını Silinecek.

Gss Prim Borçlarını Yılsonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezalarını Silinecek.

1 saat önce

IHAAW095033-EKO/27-12-2018- GSS prim borçlarını yılsonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarını silinecek.

Gss Prim Borçlarını Yılsonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezalarını Silinecek., System.String[]
IHAAW095033-EKO/27-12-2018

- GSS prim borçlarını yılsonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarını silinecek. 27.12.2018 09: 50: 33 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:56 Kaynak: İHA

prim, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı

Karadeniz'de Balık Azaldı, Fiyatlar Arttı Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 10:59:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gss Prim Borçlarını Yılsonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezalarını Silinecek.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]