Gss Prim Borçlarını Yılsonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezalarını Silinecek.
1 saat önce
IHAAW095033-EKO/27-12-2018- GSS prim borçlarını yılsonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarını silinecek.
IHAAW095033-EKO/27-12-2018
- GSS prim borçlarını yılsonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarını silinecek. 27.12.2018 09: 50: 33 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:56 Kaynak: İHA
Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek
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