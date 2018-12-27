Son Dakika Haberleri: Gss Prim Borcunu Ödeyenlerin Gecikme Cezası Silinecek

Gss Prim Borcunu Ödeyenlerin Gecikme Cezası Silinecek

26 dakika önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyen vatandaşlarımızın gecikme cezası silinecektir" dedi.

Gss Prim Borcunu Ödeyenlerin Gecikme Cezası Silinecek, System.String[]
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyen vatandaşlarımızın gecikme cezası silinecektir" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, GSS prim borçlarının gecikme cezalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 1 Ocak 2012'den beri uygulanan GSS'den bugün ülkede faydalananların oranının yüzde 99,1 olduğunu belirtti. GSS prim borçlarını 31 Aralık'a kadar ödeyenlerin gecikme cezasının silineceğini açıklayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:  

"Birikmiş GSS sigortası prim borçları olan vatandaşlarımız için de faizsiz ödeme imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda birikmiş GSS prim borçlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyen vatandaşlarımızın 2018 yılı Nisan ayı ve öncesine ait ödenmemiş prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir. Ancak 31 Aralık 2018 tarihine kadar söz konusu prim borçlarının ödenmemesi halinde bu borçlara geçmişe yönelik gecikme cezası ve gecikme zammı ekleneceği için vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimde sağlanan bu imkanı kaçırmamasını tavsiye ediyorum." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:22 Kaynak: DHA

Aralık, prim, Güncel
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