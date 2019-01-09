Gsyh Verilerinin Yankıları

Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'yı orta gelir tuzağından çıkarmak için her düzeyde işbirliğine önem vermeleri gerektiğini bildirdi.
Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) tarafından açıklanan İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Açıklanan verilere göre Antalya'nın 2017 yılında 90 milyar lira GSYH değeri ile İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Bursa
ve Kocaeli
'nin ardından altıncı sırada olduğunu belirten Çetin, uzunca bir süre beşinci sırada olan Antalya'nın, 2011 yılından bu yana Kocaeli'nden sonra altıncı sırada kalmaya devam ettiğini kaydetti.
Antalya'nın, Türkiye GSYH'ndan aldığı payın son 10 yıllık değişimine bakıldığında 2007'de yüzde 3,3 olan payın 2017'ye gelindiğinde yüzde 2,9'a düştüğünün görüldüğünü ifade eden Çetin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Başka bir ifadeyle Antalya, ülkemizin en çok üreten altıncı ili olmasına rağmen, son 10 yıldaki büyümesi Türkiye ortalamasının maalesef altında kalmış durumdadır. GSYH'yı sektörler itibariyle incelediğimizde Türkiye genelinde hizmetler sektörünün yüzde 60,23, sanayi sektörünün yüzde 32,91 tarım sektörünün ise yüzde 6,87 paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu dağılımın Antalya için ise hizmetler yüzde 72,72, sanayi yüzde 18,92, tarım yüzde 9,36 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye'de sektörlerin son 10 yıldaki değişimleri değerlendirildiğinde, hizmetler sektöründe yüzde 244,58, sanayi sektöründe yüzde 288,86, ve tarım sektöründe yüzde 185,51 büyüme olduğu görülmektedir. Aynı dönemde Antalya'daki sektörel büyüme ise hizmetler sektöründe yüzde 226,76, sanayi sektöründe yüzde 246,37 ve tarım sektöründe ise yüzde 90,95 olarak gerçekleşmiştir."
Benzer tablonun kişi başı gelirde de gerçekleştiğini kaydeden Çetin, 2007 yılında Türkiye'de kişi başı GSYH 12 bin 550 lirayken, 2017 yılında bu rakamın 38 bin 681 liraya yükseldiğini, Antalya'da ise 2007 yılında kişi başı GSYH 16 bin 412 lirayken, 2017 yılında bu rakamın 38 bin 408 liraya yükseldiğini bildirdi. Çetin, "Başka bir ifadeyle son 10 yılda kişi başı gelirde Türkiye ortalamasındaki büyüme Antalya'nın 1,5 katıdır." dedi.
Tarımda Konya
ve İzmir'in ardından üçüncü
Antalya'nın tarımsal GSYH'de 2006 yılında birinci il olduğuna ve bunu 2011 yılına kadar sürdürdüğüne işaret eden Çetin, 2011 sonrasında bitkisel ürün arz ve talebinde, dolayısıyla fiyatlarda yaşanan olumsuz gelişmeyle Konya ve İzmir'in ardından üçüncü sıraya düştüğünü kaydetti.
Kentin hizmetler sektöründe 4'üncü, sanayi sektöründe ise 12'inci sırada olduğunu ifade eden Çetin, "Bu verilerin tamamı birlikte değerlendirildiğinde İstanbul'da üretilen katma değerin Türkiye ortalamasını yukarıya çektiği, Antalya'nın ise turizmde, tarımda, sanayide büyümesinin son 10 yılda ülke ortalamasının gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu verileri bir uyarı olarak değerlendirmeli, Antalya'yı orta gelir tuzağından çıkarmak için her düzeyde işbirliğine önem vermeliyiz. Hizmet sektöründe, turizmde, tarımda, sanayide ürün ve pazar çeşitlendirmesiyle yüksek katma değerli ürünlere yönelerek bu potansiyeli ülkemizin ve kentimizin refahını artırmak hedefiyle hayata geçirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.