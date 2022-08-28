Unreal Engine 5'li GTA 4 Remake harika görünüyor - Son Dakika
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Unreal Engine 5'li GTA 4 Remake harika görünüyor

28.08.2022 23:56
Unreal Engine 5'li GTA 4 Remake harika görünüyor

GTA 4 Remake Unreal Engine 5 ile geliştirilseydi nasıl görünürdü? İşte tamamen yenilenmiş Niko Bellic ve Liberty City.

Grand Theft Auto serisinin en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen GTA 4, Rockstar Games'ten remaster veya remake almaktan çok uzakta. Bugüne kadar birçok söylenti yayıldı, ancak doğrulanmadı. Rockstar'ın halihazırda GTA 6'ya yöneldiğini de biliyoruz. Bir GTA 4 hayranı ise oyunun Unreal Engine 5'te nasıl görüneceğini ortaya koydu.

GTA 4 ve Niko Bellic'e Unreal Engine 5 makyajı

Max Payne, GTA San Andreas ve GTA 3 gibi eski oyunları Unreal Engine 5'te yeniden tasarlayan TeaserPlay isimli YouTube kanalı, şimdi de GTA 4'ü ele aldı. Hem oyunun haritası hem de ana karakter Niko Bellic yeniden tasarlandı.

Video, GTA 4'ün baş kahramanı Niko Bellic'in Liberty City'deki çeşitli bölgelerde dolaşmasını ele alıyor. Ayrıca Unreal Engine 5 ile tasarlanmış konsept çalışması, ara sahnelerin ve oynanışın nasıl olacağını da ortaya koydu.

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2008 yılında çıkış yapan GTA 4, PS3 ve Xbox 360 konsollarında başyapıtı haline gelmişti. Ayrıca oyun için The Lost and Damned ve The Ballad of Gay Tony adlı iki genişleme paketi yayınlanmıştı.

Günümüzde birçok oyuncu hala GTA 4'ün remaster veya remake sürümünü görmek istiyor. Aslında Rockstar, bir süre önceye kadar GTA 4 ve Red Dead Redemption remake'i üzerinde çalışıyordu. Fakat GTA Trilogy'nin başarısızlığı ve GTA 6'dan sonra iptal etmeye karar verdi.

Unreal Engine 5'li GTA 4 Remake harika görünüyor

Yine de, Unreal Engine 5 ile tasarlanan GTA 4 konsepti oldukça başarılı duruyor. Orijinal oyunun soğuk renklerinden uzak olsa da, Liberty City'nin yenilenmiş hali dikkat çekiyor. Rockstar'ın ilerleyen yıllarda GTA 4 Remake geliştirip geliştirmeyeceği ise belirsiz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Unreal Engine, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Unreal Engine 5'li GTA 4 Remake harika görünüyor - Son Dakika

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