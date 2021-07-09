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GTA 5 hileleri 2021! GTA 5 Araba, uçak, motor ve para hileleri! - Son Dakika

GTA 5 hileleri 2021! GTA 5 Araba, uçak, motor ve para hileleri!

09.07.2021 15:20
GTA 5 hileleri 2021! GTA 5 Araba, uçak, motor ve para hileleri!

GTA serisinin en popüler oyunlarından birisi GTA 5'dir. 2014 yılında çıkmasına rağmen günümüzde hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Özellikle GTA 5 Online milyonlarca oyuncunun . Peki, herkesin merak ettiği GTA 5 hileleri nelerdir? GTA'in hileleri var mı? GTA 5 şifreleri nedir? İşte detaylar!

Rockstar Games tarafından 2013 yılında piyaya sürülen efsane oyun serisi GTA'nın beşinci versiyonu, 8 senelik zaman diliminde birçok ödül kazanmayı başardı. Milyonlarca oyuncunun tercih ettiği popüler yapım GTA 5'in hileleri var mı? GTA 5 hileleri neler? gibi soruları yanıtladık...

GTA 5 HİLELERİ (ŞİFRELERİ) NELERDİR?

Grand Theft Auto V'da birbirinden farklı şifreler mevcuttur. Şimdi bu hileleri kategorilerine göre ayıralım ve aşağıya ekleyelim.

GTA 5 HİLELERİ NELER?

  • Hızlı Koşu : CATCHME
  • Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER
  • Hızlı Yüzme : GOTGILLS
  • Ağır Çekim : SLOWMO
  • Ağır Çekim Nişan : DEADEYE
  • Yönetmen Modu : JRTALENT
  • Sarhoş Modu : LIQUOR
  • Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP
  • Süper Zıplama : HOPTOIT
  • Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE
  • Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL
  • Yerçekimini Azalt : FLOATER
  • Kayan Araçlar : SNOWDAY
  • Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP
  • Havayı Değiştir : MAKEITRAIN

GTA 5 ARABA, UÇAK, BİSİKLET VE MOTOR HİLELERİ

  • StuPCJ-600 Motoru : ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM
  • Sanchez Motoru : OFFROAD
  • Comet Arabası : COMET
  • Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF
  • BMX Bisiklet : BANDIT
  • Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED
  • Duster Uçağı : FLYSPRAY
  • Limuzin (Limo) : VINEWOOD
  • Golf Arabası : HOLEIN1
  • Rapid GT Arabası : RAPIDGT

GTA 5 SİLAHLAR, EŞYALAR VE ÇATIŞMA HİLELERİ

  • Patlayıcı Mermiler : HIGHEX
  • Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS
  • Silahlar : TOOLUP
  • Can & Zırh Doldur : TURTLE
  • Ateşli Mermiler : INCENDIARY
  • Paraşüt : SKYDIVE
  • GTA 5 ÖZEL ARAÇ HİLELERİ
  • Deniz Uçağı : EXTINCT
  • Denizaltı : BUBBLES
  • Duke O'Death Arabası : DEATHCAR

GRAND THEFT AUTO V (GTA 5) ŞİFRELERİ OYUNDA NASIL AKTİF EDİLİR?

Grand Theft Auto V hilelerini oyunda aktif etmek için öncelikle oyuna giriş yapıyoruz. Ardından oyun içerisindeyken paylaşılan bu şifreleri olduğu gibi yazıyoruz. Yani herhangi bir yere basmadan direkt olarak hileyi yazıyoruz ve böylelikle aktif oluyor. Tabii doğru yazmaya da dikkat edin. Yoksa aktif olmayabilir.

YORUMLAR
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GTA 5, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar GTA 5 hileleri 2021! GTA 5 Araba, uçak, motor ve para hileleri! - Son Dakika


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SON DAKİKA: GTA 5 hileleri 2021! GTA 5 Araba, uçak, motor ve para hileleri! - Son Dakika
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