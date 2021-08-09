GTA 5'in haritası 3 boyutlu yazıcıda basıldı - Son Dakika
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GTA 5'in haritası 3 boyutlu yazıcıda basıldı

GTA 5'in haritası 3 boyutlu yazıcıda basıldı

09.08.2021 14:39

Bir ürün tasarımcısı, 3D baskı ve daha fazlasını kullanarak Grand Theft Auto 5 haritasını 3 boyutlu yazıcıda basmak için 400 saatten fazla zaman harcadı.

Dom Riccobene isimli bir ürün tasarımcısı, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 3D baskı araçları, özel tasarım yazılımı ve daha fazlasını kullanarak GTA 5 haritasının maketini tamamlamak için 400 saat harcadığını duyurdu.

GTA 5'in haritası 3 boyutlu yazıcıda basıldı

GTA 5'in haritası Grand Theft Auto serilerinin en büyük haritasına sahiptir. Grand Theft Auto'nun geliştiricisi Rockstar Games, ayrıntılı açık dünya oyunlarıyla tanınır ve özellikle oyuncular, şirketin karmaşık oyun haritalarına hayranlık duyar.

Dom Riccobene, bugüne dek birçok tasarım üzerinde çalıştığını fakat GTA 5 haritasının en çok ilgi gören projesi olduğunu dile getirdi. Tasarımcı şimdi Red Dead Redemption 2'nin haritası üzerinde çalışıyor.

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SON DAKİKA: GTA 5'in haritası 3 boyutlu yazıcıda basıldı - Son Dakika
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