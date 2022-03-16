GTA 5'in yeni nesil konsollardaki grafik karşılaştırması yayınlandı - Son Dakika
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GTA 5'in yeni nesil konsollardaki grafik karşılaştırması yayınlandı

16.03.2022 08:14

GTA 5'in geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarına çıkış yapmasının ardından PlayStation 4 ve PlayStation 5 arasındaki grafik farklarının neler olduğu merak edildi. GTA 5'in yeni nesil konsollarla bi önceki konsollar arasındaki grafik farklarını gösteren bir video yayınlandı.

Rockstar Games'in devrilmez tahtı Grand Theft Auto 5, üçüncü nesil konsollara çıkış yaptı. İlk olarak PlayStation 3'e çıkan GTA 5, 2013 yılından bu yana yeni güncellemeler almaya devam ediyor ve hala yüz binlerce kişi tarafından oynanıyor.

GTA 5'İN YENİ VE ÖNCEKİ NESİL KARŞILAŞTIRMASI

Rockstar Games'in geçtiğimiz aylarda GTA 5'in yeni nesil konsollara çıkacağını duyururken diğer yandan da GTA 6'nın geliştirilmekte olduğunu da bildirmişti. Bunun yanı sıra GTA 5'in yeni nesil konsollardaki farklılıklarından da bahsedildi. GTA 5'in PS5 ve PS4 arasındaki grafik detaylarını gösteren bir video paylaşıldı.

YENİ NESİL KONSOLALRDA İNCE DETAYLAR EKLENDİ

Yayınlanan videoda iki konsoldaki grafik karşılaştırılmaları yapılırken yeni nesil konsollarda birçok yenilik yapıldığı anlaşılıyor. Oyunu oynarken çok fark edilmese de detaylıca bakıldığı zaman aradaki grafik farkları anlaşılıyor.

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GTA 5'İ TEKRARDAN OYNAMAK İSTEYECEKSİNİZ

Patlama, yanma, su, yansıma, yağmur, ışık gibi birçok detayların karşılaştırıldığı videoda GTA 5'i bir kez de PlayStation 5'te oynayıp bitirmek isteyebilirsiniz.

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Son Dakika Gamegar GTA 5'in yeni nesil konsollardaki grafik karşılaştırması yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GTA 5'in yeni nesil konsollardaki grafik karşılaştırması yayınlandı - Son Dakika
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