GTA 5 King Kong vs Godzilla Modu Yayınlandı - Son Dakika

Godzilla ve King Kong hayranları, bugün sizin için gerçekten özel bir şey var. Yetenekli mod yapımcısı "JulioNIB", Grand Theft Auto 5 için King Kong ve Godzilla modlarının yayın öncesi sürümlerini yayınladı. Bu modlar King Kong, Godzilla ve Mecha Godzilla olarak oynamanıza izin veriyor. King Kong vs Godzilla modu gerçekten şimdiye kadar ki en modlardan biridir.

GTA 5 King Kong vs Godzilla

Diğer "süper kahraman" modlarına benzer şekilde JulioNIB, üç yaratık için de birçok ikonik hareket ekledi. Örneğin, King Kong yüksek binalara tırmanabilir. Öte yandan, Godzilla atomik nefesini kullanabilir ve hatta nükleer şok dalgasını (Kral Ghidorah'a karşı kullandığı) kullanabilir.

Dürüst olmak gerekirse, bu mod elde edebileceğimiz en iyi King Kong/Godzilla oyunu gibi geliyor. Akılsızca bir eğlence ve çoğumuz kaiju hayranlarının gerçekten istediği şey bu. Şimdi Grand Theft Auto 5'teki tüm binaları yok edebilseydi.

Ama yine de, bu yayın öncesi sürümleri JulioNIB'nin sayfasından indirebilirsiniz. Mod yapımcısı, son sürümleri daha sonraki bir tarihte ücretsiz olarak yayınlamayı planlıyor.

Ayrıca diğer modlarının hepsini olmasa da çoğunu indirmenizi öneririz. Örneğin:

Grand Theft Auto 5 modu var.

PS4 modu da vardır.

Ayrıca bir Modu,

Bir X-men Modu ve bir Modu bulabilirsiniz.

Ayrıca bir Modu, bir Modu, bir

Modu ve bir

Modu da bulabilirsiniz.