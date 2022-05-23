GTA 5 Mobile ufukta: Büyük anlaşma tamamlanıyor - Son Dakika
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GTA 5 Mobile ufukta: Büyük anlaşma tamamlanıyor

23.05.2022 14:36
GTA 5 Mobile ufukta: Büyük anlaşma tamamlanıyor

Take-Two Interactive ile Zynga arasındaki anlaşmanın tamamlanması, GTA 5 Mobile beklentisini bir kez daha yükseltti.

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, mobil oyunlarıyla tanınan Zynga'yı Ocak ayında satın aldı. Yetkili isimler, Take-Two'nun sahip olduğu konsol ve PC oyunlarının bir kısmını akıllı telefonlara getireceklerini belirtirken; bu açıklama sonrası bir süredir hayali kurulan GTA 5 Mobile beklentisi de alevlendi.

Şimdi konuyla alakalı önemli bir gelişme meydana geldi. 19 Mayıs Perşembe günü Take-Two ve Zynga'nın hissedarları, 12,7 milyar dolarlık anlaşmayı onayladıklarını duyurdu. Bugün yani 23 Mayıs'ta ise anlaşma kapanacak ve Cuma gününden itibaren Zynga artık NASDAQ borsalarında işlem görmeyecek.

Take-Two ile Zynga anlaşması kapandı

Birleşme sözleşmesinde belirtilen şartlar gereğince, işlemin tamamlanmasının ardından Zynga, Take-Two ile birleşecek ve hissedarları, hisse senedi başına 3,50 ABD doları nakit ve 0,0406 Take-Two adi hisse senedi almaya hak kazanacak.

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Zynga CEO'su Frank Gibeau, yaptığı açıklamada şirketin oynaması ücretsiz oyunlar konusundaki deneyimini ve yeni nesil mobil platformunu Take-Two'nun yapımlarıyla birleştirmeye bir adım daha yakın olduklarını belirterek, "Ekibimizin Take-Two ile neler başarabileceğini sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

GTA 5 Mobile ufukta: Büyük anlaşma tamamlanıyor

Böylelikle Frank Gibeau, GTA 5 Mobile'a bir kez daha yeşil ışık yaktı. Take-Two Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Strauss Zelnick'ten de açıklama geldi. Zelnick, anlaşmaya destek veren hissedarlara teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Zynga ile olan kombinasyonumuzun şirketimiz için dönüştürücü olacağına inanıyoruz. Vizyonumuzu gerçekleştirirken ve maliyet sinerjilerini ve gelir fırsatlarını birlikte açarken, önemli bir büyüme elde edebileceğimize ve uzun vadeli hissedar değeri yaratabileceğimize inanıyoruz."

GTA 5 Mobile ne zaman çıkar?

Şu anda Grand Theft Auto serisinin üç büyük oyunu: GTA San Andreas, GTA Vice City ve GTA 3, Android ve iOS'ta oynanabiliyor. 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5 ise henüz mobile gelmiş değil. Take-Two ve Zynga kanadından yapılan açıklamalar, oyuncuların hayalinin çok yakında gerçekleşebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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