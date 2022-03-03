GTA 5 PS3, PS4 ve PS5 hileleri - Son Dakika
Üye Girişi
GTA 5 PS3, PS4 ve PS5 hileleri

GTA 5 PS3, PS4 ve PS5 hileleri

03.03.2022 12:39

Rockstar Games'in 2013 yılında piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto V oyunun PS3, PS4 ve PS5 hileleri merak konusu haline geldi. GTA 5'in PS hileleri neler? GTA 5 PS3 hileleri neler? GTA 5 PS4 hileleri neler? GTA 5 PS5 hileleri neler? GTA 5 PlayStation hileleri!

Oyuncuların vazgeçilmezi haline gelen GTA 5, üç nesil konsol devirmeyi başararak PS3, PS4 ve PS5'te hala ilk günkü gibi oynanmaya devam ediyor. GTA 5 oyuncularının hikaye modunu oynarken kullanabileceği hileler de mevcuttur. Peki, GTA 5'in PS hileleri neler? GTA 5 PS3 hileleri neler? GTA 5 PS4 hileleri neler? GTA 5 PS5 hileleri neler? GTA 5 PlayStation hileleri! İşte Detaylar…

Aşağıdaki GTA 5 hileleri PS3, PS4 ve PS5'te geçerlidir. Hileler yalnızca hikaye modunda işe yaramaktadır. GTA Online'da işe yaramaz.

GTA 5 PS3 PS4 PS5 HİLELERİ

  • Aranma Seviyesini Arttır: R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
  • Aranma Seviyesini Düşür: R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
  • Ölümsüzlük (5 Dakika): SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN
  • Yetenek Sayacını Doldur: X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X
  • Ağır Çekim: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1
  • Ağır Çekim Nişan: KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X
  • Hızlı Koşu: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE
  • Hızlı Yüzme: SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ
  • Süper Zıplama: L2, L2, KARE, DAİRE, DAİRE, L2, KARE, KARE, SOL, SAĞ, X
  • Skyfall (Gökyüzünden Aşağı Süzülme): L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
  • Yerçekimini Azalt: SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL
  • Kayan Araçlar: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1
  • Sarhoş Modu: ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL
  • Havayı Değiştir: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

GTA 5 PS3 PS4 PS5 ARAÇ HİLELERİ

  • Buzzard Saldırı Helikopteri: DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
  • Stunt Uçağı: DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN
  • Duster Uçağı: SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1
  • Comet Arabası: R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1
  • Rapid GT Arabası: R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2
  • Limuzin (Limo): R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
  • Çöp Kamyonu (Trashmaster): DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
  • Golf Arabası (Caddy): DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X
  • BMX Bisiklet: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2
  • Sanchez Motoru: DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1
  • PCJ Motoru: R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1

SİLAHLAR, EŞYALAR VE ÇATIŞMA

  • Paraşüt: SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1
  • Silahlar: ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1
  • Can & Zırh Doldur: DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1
  • Bang Bang! (Patlayıcı Mermiler): SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1
  • Ateşli Mermiler: L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1
  • Patlayıcı Yumruklar: SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2
YORUMLAR
500

Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto, GTA 5, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar GTA 5 PS3, PS4 ve PS5 hileleri - Son Dakika


Son Dakika
11:55 FIFA, ofsayt kuralını değiştiriyor
11:51 FIFA, ofsayt kuralını değiştiriyor
11:26 Fransa'da Şiddet Olayları Devam Ediyor: Marsilya'da Silah Mağazası Yağmalandı
11:22 Fransa'da tansiyon düşmüyor! Göstericiler son olarak silah mağazasını yağmaladı
11:18 Murat Boz, Alaçatı'da gizemli sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
11:13 Murat Boz, Alaçatı'da gizemli sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
11:09 Benzin Fiyatlarına Zam Bekleniyor
11:05 4 Temmuz itibarıyla benzine 2 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor
11:04 Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Araç Birbirine Girdi
11:01 Bolu'da zincirleme kaza! 18 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 11:57:35. #1.12#
SON DAKİKA: GTA 5 PS3, PS4 ve PS5 hileleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement