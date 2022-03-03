GTA 5 PS3, PS4 ve PS5 hileleri

Oyuncuların vazgeçilmezi haline gelen GTA 5, üç nesil konsol devirmeyi başararak PS3, PS4 ve PS5'te hala ilk günkü gibi oynanmaya devam ediyor. GTA 5 oyuncularının hikaye modunu oynarken kullanabileceği hileler de mevcuttur. Peki, GTA 5'in PS hileleri neler? GTA 5 PS3 hileleri neler? GTA 5 PS4 hileleri neler? GTA 5 PS5 hileleri neler? GTA 5 PlayStation hileleri! İşte Detaylar…
Aşağıdaki GTA 5 hileleri PS3, PS4 ve PS5'te geçerlidir. Hileler yalnızca hikaye modunda işe yaramaktadır. GTA Online'da işe yaramaz.
GTA 5 PS3 PS4 PS5 HİLELERİ
- Aranma Seviyesini Arttır: R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
- Aranma Seviyesini Düşür: R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
- Ölümsüzlük (5 Dakika): SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN
- Yetenek Sayacını Doldur: X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X
- Ağır Çekim: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1
- Ağır Çekim Nişan: KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X
- Hızlı Koşu: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE
- Hızlı Yüzme: SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ
- Süper Zıplama: L2, L2, KARE, DAİRE, DAİRE, L2, KARE, KARE, SOL, SAĞ, X
- Skyfall (Gökyüzünden Aşağı Süzülme): L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
- Yerçekimini Azalt: SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL
- Kayan Araçlar: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1
- Sarhoş Modu: ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL
- Havayı Değiştir: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE
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GTA 5 PS3 PS4 PS5 ARAÇ HİLELERİ
- Buzzard Saldırı Helikopteri: DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
- Stunt Uçağı: DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN
- Duster Uçağı: SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1
- Comet Arabası: R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1
- Rapid GT Arabası: R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2
- Limuzin (Limo): R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
- Çöp Kamyonu (Trashmaster): DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
- Golf Arabası (Caddy): DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X
- BMX Bisiklet: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2
- Sanchez Motoru: DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1
- PCJ Motoru: R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1
SİLAHLAR, EŞYALAR VE ÇATIŞMA
- Paraşüt: SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1
- Silahlar: ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1
- Can & Zırh Doldur: DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1
- Bang Bang! (Patlayıcı Mermiler): SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1
- Ateşli Mermiler: L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1
- Patlayıcı Yumruklar: SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2