GTA 6 çıkış tarihi hakkında üzen haber!

Video oyun haberciliğinin en güvenilir isimlerinden Bloomberg muhabiri Jason Schreier, oyunun 2025 yılına kadar piyasaya sürülmeyebileceğini söyledi.

Esasen bu iddia ilk olarak Battlefield ve Call of Duty oyunlarına dair verdiği bilgilerle tanınan Tom Henderson'a ait. Geçen hafta YouTube kanalı üzerinden GTA 6 hakkında çeşitli söylenti ve tahminlerinin yer aldığı bir video yayınlayan isim, oyunun bir hacker rolü üstlenecek bir kadın kahraman da dahil olmak üzere birden fazla oynanabilir karaktere sahip olacağını iddia etmişti.

GTA 6 çıkış tarihi için de bir tahminde bulunan Henderson, oyunun 2024 veya 2025 yılında piyasaya çıkacağına inandığını söylemişti. Ünlü ismin tarihi bu denli uzak tutmasının altında Rockstar'ın bir hayli yavaş olan geliştirme süreci yatıyor.

2018 tarihli bir Kotaku raporunda, GTA 6'nın 2020'de hala erken geliştirme aşamasında olduğunu ve GTA oyunlarının genellikle uzun geliştirme döngülerine sahip olduğu için oyunun yakın zamanda gün yüzüne çıkmasının çok zor olduğu ifade edilmişti.

Henderson GTA 6 çıkış tarihi hakkındaki görüşlerinin sadece bir tahmin olduğunun altını çizerken Bloomberg muhabiri Schreier, Henderson'ın sağladığı bilgileri doğrulayan bir tweet paylaştı.

"Neden herkesin GTA 6'nın 2023'te geleceğini söylediğimi düşündüğünü bilmiyorum. Tom Henderson'ın oyun hakkında söylediği her şey duyduklarımla örtüşüyor" diyen Schreier, attığı başka bir tweette ise oyunun hala "geliştirme aşamasında" olduğunu ve "gelişen/ genişleyen bir haritaya" sahip olacağını söyledi.