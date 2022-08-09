GTA 6 endüstride "Yeni Bir Standart Belirleyecek"

Uzun zamandır Grand Theft Auto 6 ile ilgili bir haber ya da sızıntı için her yerden bilgi toplamaya çalışan oyuncular, geçtiğimiz son birkaç ayda oyun hakkında nihayet yeni bilgiler almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda seride bir ilk olarak oyunun bir kadın baş karaktere sahip olduğunu öğrenmiştik. Bugün ise oyun ile ilgili oyuncuları sevindirecek yeni bir haber daha geldi.

GTA 6 ROCKSTAR'IN EN HIRSLI YAPIMI OLACAK

PC Gamer'ın Take-Two Interactive ile yaptığı bir görüşmeye göre Grand Theft Auto 6, şuana kadar çıkarmış olduğu bütün oyunların birkaç adım ötesine gidecek ve yaratıcılıkta yeni bir standarda ulaşacak. Görüşmede aynı zamanda oyunun yapımının tamamlanmaya yakın olduğuyla ilgili bir bilgilendirme de yapıldı. GTA 5 ile oyun endüstrisinin en başarılı çıkışlarından birini elinde tutan Rockstar'ın böyle bir açıklama yapması da tabii ki oyuncuları heyecanlandırıyor.

Rockstar'ın sunduğu oyunların neredeyse tamamının (özellikle de GTA serisinin) çıkışı oyun endüstrisinin en canlı ve büyük olaylarının arasında sayılabilir. Her yeni oyununda bir öncekinden daha ilgi çekici ve özellikleriyle daha hayrete düşürücü bir oyun yapmayı başaran Rockstar, Grand Theft Auto 6 ile yaratıcı fikirlerini ve oynanışını eski projelerinden nasıl daha ileriye taşıyacak biz de merakla bekliyoruz.

HANGİ PLATFORMLAR İÇİN VE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resmi olarak bir bilgi verilmemiş olsa da, bazı bilgilere göre oyunun çıkacağı platformlar yeni nesil konsollar ve nihayetinde PC için olacak. GTA 5 ilk çıktığında bilgisayar portu mevcut değildi ve yaklaşık 1 senenin ardından birinci şahıs gözüyle bakabildiğimiz bir PC sürümü çıkmıştı, Grand Theft Auto 6 da bu yoldan gidecek mi maalesef tam olarak bilmiyoruz. Oyunun çıkış tarihi için ise tahminler 2023'ün son yarısı ve 2024'ün ilk yarısı civarında dolaşıyor.