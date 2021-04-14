GTA 6 günümüzde geçebilir! GTA 6 konusu ne olacak? GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu? - Son Dakika

GTA 6 günümüzde geçebilir! GTA 6 konusu ne olacak? GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu?

GTA 6 günümüzde geçebilir! GTA 6 konusu ne olacak? GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu?
Son Güncelleme: 15.04.2021 00:05

Daha önce birkaç bilgiyi önceden haber eden Tom Henderson, Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'nın modern zamanlarda geçeceğini dile getiriyor.

Bugünün oyun dünyasının en bilinen ve en çok sevilen serilerinden olan tartışmasız Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu yani GTA 6 hakkında hala resmi bir açıklama gelmediği için her gün yeni bir söylenti haberleri yerini alıyor.

Son çıkan söylenti haberlerine göre öncekilere göre biraz daha güvenilir bir kaynaktan geliyor. Söylentilerin sahibi bundan daha önce Call Of Duty ve Battlefield 6 ile ilgili birçok bilgiyi önceden oyun severeler ile paylaşan Tom Henderson'dan geliyor. Kendisi bazen kendi Twitter hesabı üzerinden takipçilerden gelen soruları yanıtlıyor. Geçen günlerde GTA 6 ile ilgili resmi bir bilgi olmayan haber paylaşıldı.

Tom Henderson'ın söylediğine göre GTA 6: 1980'lerde değil, günümüz dünyasında konu olan bir oyun olarak yerini alacak. Aynı GTA 5'te olduğu gibi. Bu söylenti herkesin tahmin ettiği bir söylentiydi fakat resmi olmadığı yönünde bir hatırlatma yapalım.

Yeni oyunun Vice City gibi geçmiş zamanda geçmesini isteyen birçok oyuncu vardı, bu söylenti onları biraz üzecek cinsten. Ama yine de GTA 6 hangi dönemde ya da hangi koşulda geçerse geçsin yine de kaliteli olacağından şüphemiz yok.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Sondakika.com - Gamegar

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Son Dakika Gamegar GTA 6 günümüzde geçebilir! GTA 6 konusu ne olacak? GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: GTA 6 günümüzde geçebilir! GTA 6 konusu ne olacak? GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu? - Son Dakika
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