Gta 6'nın 2021'e Kadar Çıkmayacak Olması İçin Gösterilen 5 Sebep

Rockstar Games, şu an oyun dünyasının ismine en çok güvenilen, bir oyun yaptığında kötü olma ihtimali dahi akıllara gelmeyen bir firması. Hal böyleyken GTA 6 konusunda herkes Rockstar'ın ağzının içine bakıyor. Henüz oyuna dair en ufak bir bilgi kırıntısı dahi alamamış olmamız da Rockstar'ın GTA Online projesiyle ilgili yaptığı bilinçli bir ketumluk.Her ne kadar GTA Online uzun süredir oynanıyor olsa da artık oyunun mekanikleri yaşlanmaya başladı ve oyuncular yeni bir şeyler görmek istiyor. Peki, 2021'e kadar GTA 6 görmeyecek olmamızın arkasındaki sebepler ne? Bugün 5 maddede bu durumu ele alacağız.1. GTA V Halen SatıyorŞimdi size inanmakta güçlük çekeceğiniz bir bilgi verelim: Piyasaya çıktığı 2013'ün Eylül ayından beri GTA V'in satışlarda ilk 20'ye giremediği sadece bir ay oldu. 2014'ün ekim ayında 21. sırada kalan GTA V, tam 5 yıldır inanılmaz bir satış başarısına sahip.2. GTA Online'ın PopülaritesiGTA Online'ın popüler olduğunu biliyoruz. Ancak bugüne dek Rockstar tarafından tek bir kez bile oyuncu sayısı açıklanmadı. Şu ana dek 110 milyona yakın GTA V satıldığını düşünürsek, her 100 kişiden birinin bile oyunu aktif olarak oynuyor olması, GTA Online'ı popüler kılacaktır. Buna karşın bu sayının çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Hal böyleyken, altın yumurtlayan tavuğu kesmek hiç de mantıklı değil.3. Red Dead Redemption 2'nin ÇıkışıBirazdan bu konuda daha detaylı bir açıklama yapacağız. Ancak RDR 2, çok oyunculu modlarının çeşitliliği ile Rockstar'ın kolay kolay peşini bırakmayacağı bir yapım olduğunu gösterdi. Oyunda, uzun vadede tomarla içerik göreceğiz. Ayrıca bu aralar duyurulacak bir GTA 6, RDR 2'nin satışlarına balta vuracaktır.4. RDR2, GTA ve GTA: Online Aynı Anda GeliştirilemezRockstar Games her ne kadar devasa kazançlar elde eden bir firma olsa da oyunlarını geliştirmek çok meşakkatli ve insan gücü istiyor. GTA V'in yapımında toplam 1.000'i aşkın insan çalıştı ve şu an bi ekibin büyük bir kısmı GTA Online ve RDR2 ile ilgileniyor. Elbette GTA 6 ile ilgili çalışmalar çoktan başlamıştır ama tüm enerjisini buna kanalize edebilecek bir ekip yok ortada.5. PS5 ve Xbox One Henüz Ortada YokAslında Rockstar Games'in PS3 ve Xbox 360 için uyguladığı GTA 5 politikasını bu oyuna da yansıtmasını bekliyorduk. Ancak muhtemelen 'Konsolun son 1 yılındayken oyunu çıkar. Diğer oyunu hem PC'ye hem de yeni nesil konsollara getir' mantığını Red Dead Redemption 2'de kullandılar.