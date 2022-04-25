GTA 6'nın RAGE 9 oyun motoru ile inanılmaz grafiklere sahip olacağı söyleniyor - Son Dakika

GTA 6'nın RAGE 9 oyun motoru ile inanılmaz grafiklere sahip olacağı söyleniyor

GTA 6\'nın RAGE 9 oyun motoru ile inanılmaz grafiklere sahip olacağı söyleniyor
Son Güncelleme: 25.04.2022 14:26

Rockstar Games şirketinden sızdırılan bir bilgiye göre, GTA 6'nın geliştirilmesinde RAGE 9 oyun motoru kullanıldığı sızdırıldı ve bu oyun motoru ile Grand Theft Auto VI inanılmaz grafiklere sahip olacak.

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'nın geliştirilmekte olduğunu resmen onayladığından bu yana oyun hakkında yeni bir bilgi paylaşılmadı. Ancak şimdi ise GTA 6 önemli bir bilgi sızdırıldı.

GTA 6, RAGE 9 OYUN MOTORU İLE GELİŞTİRİLİYOR

Rockstar Games ile ilgili haberler paylaşan gazeteci ve video oyunları bölüm başkanı Chris Klippel'in Twitter'dan yapığı paylaşımda Rockstar Games'in GTA 6 için kullandığı oyun motorunun RAGE 9 olduğunu öne sürdü.

Chris Klippel'in Twitter'daki paylaşımında, "Açıkçası, Rockstar Games (RAGE9) grafik motorunun GTA 6 için kullanılacak olan yeni versiyonunun oldukça inanılmaz olması muhtemeldir. Çok geri olumlu geri dönüşler alabildim, bu noktada gerçekten hayal kırıklığına uğramamalıyız. Zamanın ötesinde bir motordan bahsediyoruz." diyerek GTA 6 için inanılmaz grafiklere sahip olacağını açıkladı.

GTA 6'nın RAGE 9 oyun motoru ile inanılmaz grafiklere sahip olacağı söyleniyor
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Unreal Engine 5'in piyasaya sürülmesiyle beraber bir sonraki GTA oyununun Unreal Engine 5 ile tasarlanabileceği konusunda birçok fikir atıldı ortaya, ancak bugün GTA 6'nın UE5 ile değil RAGE 9 oyun motoru ile geliştirildiği sızdırıldı.

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SON DAKİKA: GTA 6'nın RAGE 9 oyun motoru ile inanılmaz grafiklere sahip olacağı söyleniyor - Son Dakika
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