GTA 6 Rockstar Games tarafından resmen doğrulandı! - Son Dakika

GTA 6 Rockstar Games tarafından resmen doğrulandı!

GTA 6 Rockstar Games tarafından resmen doğrulandı!
Son Güncelleme: 07.02.2022 08:41

GTA 6 Rockstar Games tarafından ilk kez resmi olarak doğrulandı! Merakla beklenen yapım geliştirme aşamasında!

Yalnızca oyun dünyasına değil, bütün bir eğlence sektörüne damgasını vurmuş olan GTA serisinin adını oyun dünyasına uzak olan insanlar bile en az bir kez duymuştur. En büyük eğlence ürünü markalarından biri olan GTA serisi karşımıza son olarak Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ile çıkmış ancak oyuncular tarafından kötü eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Serinin şimdilik son ana oyunu olan GTA V ise 2013 yılında piyasaya çıktığından beri ortalığın deyim yerindeyse tozunu attırmakta. Online modu ile Rockstar Games'in para basma makinası haline gelen GTA V'in hala bu kadar kazandırıyor olması yeni oyun hakkında oyuncuların daha çok bekleyecekleri mesajını da veriyordu.

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GTA 6 Rockstar Games tarafından resmen doğrulandı!

Ancak Rockstar Games'in resmi internet sitesi üzerinden yapılan bir açıklama oyun dünyasının gündemine bomba gibi düştü! Paylaşılan gönderide GTA 6 Rockstar Games tarafından ilk kez resmen kabul edildi! Hayranların yeni GTA oyunu hakkında pek çok soru sorduklarını dile getiren şirket yeni bir GTA oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurmaktan dolayı mutlu olduklarını açıkladı. Bu oyunun serinin bir sonraki halkası olacak olan GTA 6 olduğuna ise şüphe yok. Geliştirme aşamasının hangi safhasında olduğu henüz belli olmayan GTA 6 için net bir çıkış tarihi de dolayısıyla bulunmuyor ancak yapımın karşımıza gelmesi için en yakın tarihler 2023 sonu gibi görünüyor. Yine de söz konusu yeni bir GTA oyunu ve Rockstar Games iken büyük konuşmak pek de doğru olmaz.

Kaynak: SaveButonu

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Son Dakika Gamegar GTA 6 Rockstar Games tarafından resmen doğrulandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: GTA 6 Rockstar Games tarafından resmen doğrulandı! - Son Dakika
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