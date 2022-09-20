GTA 6 duyuruldu! GTA 6 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?

Geçtiğimiz aylarda GTA 6 ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Bir hacker, Rockstar Games sunucularına sızarak test görsellerine eriştiğini açıkladı. GTA 6, Rockstar Games tarafından resmen duyuruldu. Sizler için GTA 6 test videoları ve diğer sızıntıları derledik.

GTA 6 duyuruldu! Oyun ile ilgili tüm sızıntıları derledik

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda GTA 6 ile ilgili ortaya çıkan bilgilerden bahsettik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

En çok tartışılan konulardan biri, yeni oyunda ana karakterlerden birinin kadın olacağıydı. Yayınlanan test videoları, iddiaları doğrular nitelikte.

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Sızdırılan bilgilere göre Rockstar Games, yaklaşık 8 yıldır GTA 6 projesi için çalışma yürütüyor. Bununla birlikte, şirketin yeni oyun için bugüne kadar 600 milyon dolardan fazla harcama yaptığı belirtiliyor.

Bu yıl tanıtılması beklenen GTA 6, selefi GTA 5'in 5 katı büyüklükte bir harita ile oyun severlerin karşısına çıkacak. GTA 6'nın çıkış tarihi ise 2024'ün son çeyreği olarak belirlendi. Sürecin hızlanması durumunda çıkış tarihinin erkene alınabilineceğini belirtmekte fayda var.

GTA 5 hikaye modu, yaklaşık 30 saatte biritilebiliyor. Sızdırılan bilgilere göre bu süre, GTA 6'da en az 75 saat olacak. Şirketin yan görevler ile bu süreyi GTA 5'in 4-5 katına kadar çıkaracağı tahmin ediliyor.

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