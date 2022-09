GTA 6 videolarını sızdıran kişiden Rockstar Games'e şantaj!

Oyun dünyası GTA 6 sızıntılarıyla çalkalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir hacker, merakla beklenen yapımın erken geliştirme sürecine ait videoları sızdırdı. Hemen ardından sızıntılara telifle karşılık veren geliştirici stüdyo, problemin önüne geçmek için çalışmalara başladı. Ancak görünen o ki bu mesele henüz kapanmaya yakın değil. Orijinal sızıntıların arkasındaki isim, şimdi de GTA 5 ve GTA 6 ile Rockstar Games'e şantaj yapıyor. İşte detaylar…

GTA 6 sızıntılarını yayınlayan hacker, Rockstar Games oyun dosyalarını yayınlamakla şantaj yapıyor!

Geçtiğimiz gün GTA 6 sızıntılarıyla oyun dünyasının odağını değiştiren hacker, paylaştıklarıyla oyun dünyasında oldukça ses getirdi. Daha önce GTA 6 ile ilgili net bir görüntü yokken bu görüntülerin ortaya çıkması sonucu görseller internette hızlıca yayıldı.

"Tamam, bu konu beklemediğim şekilde viral oldu. 3000 Telegram kanalında paylaşıldı. Rockstar veya Take-Two çalışanıysanız ve benimle iletişime geçmeye çalışıyorsanız, 22559219889638875756 yazılı bir mesaj gönderin. veya teapotuberhacker@protonmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz **kurumsal e-posta adresiyle** Tüm bu cevapları en kısa sürede okuyacağım."

Bu haberlerle birlikte Rockstar Games'in çatı şirketi olan Take-Two, YouTube'da GTA 6 ile ilgili birçok videoya telif attı. Tahmin ediyoruz ki Şirketin bu olaya karşı tutumunu beğenmeyen hacker, forumda açtığı konuyu güncelledi ve şantaj'ı ima ederek, bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Ek olarak Rockstar Games'e şantaj yapmak içinse, kaynak kodları ortaya soktu.

"GTA 5 ve 6 kaynak kodları"

Hacker, forumda açtığı konusunu güncelledi ve daha detay verdi. GTA 5 ve 6'nın kaynak kodları, görselleri ve GTA 6'nın test oyununa sahip olduğunu belirten hacker, pazarlık yapmak istediğini söyledi. Görülenlere göre hacker, Rockstar Games'e bir şantaj yapıyor.

"Merhaba, İşte GTA 6'dan 90 görüntü/klip. Yakında daha fazla veri sızdırabilirim, GTA 5 ve 6 kaynak kodu ve görselleri, GTA 6 test oyunu. Tamam, bu konu beklemediğim şekilde viral oldu. 3000 Telegram kanalında paylaşıldı. Rockstar veya Take-Two çalışanıysanız ve benimle iletişime geçmeye çalışıyorsanız, 22559219889638875756 yazılı bir mesaj gönderin. veya teapotuberhacker@protonmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz **kurumsal e-posta adresiyle** Tüm bu cevapları en kısa sürede okuyacağım – Bir pazarlık yapmak istiyorum."

Oyun görüntülerini paylaşan hacker, GTA 5 ve 6'nın kaynak kodlarına sahip olduğunu belirtiyor. Gördüğümüz kadarıyla Rockstar Games'e kaynak kodları yayınlamakla tehdit ederek şantaj yapıyor.

Rockstar/Take-Two çalışanı gibi davranan bir kişi, şantaj yapan hacker ile konuşmayı başardı

Bir kullanıcı, kendini Rockstar/Take-Two çalışanı gibi gösterdi ve hacker'a Telegram üzerinden ulaştı. Geçen konuşmalarda ise hacker, GTA 5 ve 6'nın kaynak kodlarına sahip olduğunu tekrarlıyorken, kendini çalışan gibi gösteren kişiye de BT ekibinin işlem günlüklerini kontrol etmesini söyledi.

A person pretending to be a Rockstar/Take-Two employee managed to speak with the hacker. He once again states he has source code and told him that the "IT team can check the logs" for proof. Via – @JohnHey04839690 pic.twitter.com/apsK93ldpi — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 18, 2022

Hacker, kaynak kodları için teklif istiyor

GTA 6 ve 5'in kaynak kodlarına sahip olduğunu söyleyerek Rockstar Games'e şantaj yapan hacker, GTA 5'in kaynak kodlarının elinde olduğunu ve 6'nın kaynak kodlarının henüz satışta olmadığını, ayrıca 5 rakamının altında teklif kabul etmediğini de mesajına ekliyor.

#GTA6 leaks are for sale which means more leaks will prob come out soon pic.twitter.com/NwGp5IUxfO — John Hey (@JohnHey04839690) September 18, 2022

Take-Two, GTA 6 sızıntılarıyla ilgili videolara telif atıyor!

Rockstar Games'e şantaj yapan Hacker'ın GTA 6 ile ilgili paylaştığı görsellerle birlikte oyun dünyasının gündemi aniden değişmişken, YouTube'daki oyun kanalları da boş durmadı. GTA 6 ile ilgili içerikler hazırlayan kanallar, telif sürpriziyle karşılaştı.

Tahmin edebileceğiniz üzere telifler, Rockstar Games üst şirketi olan Take-Two tarafından atıldı. Telif atıldığını gören birçok oyun kanalı ise videosunu kaldırmak zorunda kaldı. Rockstar Games'e yapılan şantajın üstüne Take-Two, bu işin altından zor kalkacak gibi görünüyor.

Peki, siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hacker doğru mu söylüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın!