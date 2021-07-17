GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı! GTA 6 ne zaman çıkacak? - Son Dakika

GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı! GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6\'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı! GTA 6 ne zaman çıkacak?
Son Güncelleme: 17.07.2021 13:43

Bir GTA RP oyuncusunun iddiasına göre GTA 6'ya ait yeni ekran görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta oyun sektörünün önemli isimlerinden Tom Henderson, Rockstar'ın uzun bir zamandır beklenen yeni oyunu GTA 6'nın tahmini çıkış tarihini duyurmuştu. İddiaların üst üste gelmesi yeni oyunun çıkışının bir habercisi mi? Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 ekran görüntüleri!

Rockstar'ın popüler serisi GTA'nın altıncı oyununun ne zaman geleceği oyunseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Oyun sektörünün saygın isimlerinden olan Tom Henderson geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar ile birçok oyunseveri hayal kırıklığına uğratmıştı. GTA 5'in üstünden geçen sekiz yılın ardından, hayranlar altıncı ana oyunun özlemini çekiyor. Ancak bunun yerine Rockstar hâlâ GTA 5'i yeni içerikler ve yeniden düzenlemeler ile desteklemeye devam ediyor.

GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı! GTA 6 ne zaman çıkacak?

Dünyanın en popüler oyun serilerinden olan GTA'nın yeni oyunu hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bu defa ortaya çıkan sızıntı doğrudan bir GTA RP oyuncusu tarafından ortaya atıldı. Popüler oyuncu r/Robultz tarafından yapılan son sızıntıya göre, GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen bir görüntü paylaşıldı. Yayınladığı görüntülerin kaynağının kim olduğunu söylemeyen oyuncu, sızıntının oyun dünyasında saygın bir isimden geldiğini belirtti.

GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı! GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 hakkında çok fazla detay alamadığını söyleyen r/Robultz 'un paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu. Pek çok kişi sızıntıdaki görsellerin sahne olduğunu, aslında paylaşılan görüntülerin Cities:Skylines'dan olduğu iddia edildi.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tom Henderson, genellikle Call of Duty ve Battlefield oyunlarında yaptığı sızıntılar ile tanınsa da, GTA 6 hakkında bazı bilgileri detaylandıran yeni bir video yayınlandı. Henderson daha önce, GTA 6'nın oyun içinde bir kripto para birimine sahip olacağını iddia etmişti. Bu kez ise GTA 6'nın 2024 veya 2025 yıllarına kadar piyasaya sürülmeyeceğini ifade ediyor. Daha önce 2023/2024 yıllarını muhtemel gördüğünü belirten isim, Rockstar'ın önceki projelerindeki yoğun kriz raporlarının ardından şirketin, çalışanlarının refahına daha fazla odaklandığına inanıyor. Hatırlanacağı üzere, geliştirici ekip pandemi sırasında evden çalışmak zorunda kalmıştı.

Ayrıca Henderson, Rockstar'ın GTA 6'yı duyurduktan sonra ertelemeyi planlamadığını ve çıkış tarihinden %100 emin olana kadar herhangi bir açıklama yapmayacağını da belirtiyor. Rockstar, kârını en üst seviyeye ulaştırmak ve muhtemelen GTA 5'in ilk çıkışında belirlediği rekorları kırmak isteyeceğinden, mümkün olduğunca en büyük kitlelere ulaşmayı hedefleyecektir.

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Son Dakika Gamegar GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı! GTA 6 ne zaman çıkacak? - Son Dakika


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SON DAKİKA: GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı! GTA 6 ne zaman çıkacak? - Son Dakika
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