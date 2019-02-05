Gta Online, Oyunculara Her Hafta Sonu 250 Bin Dolar Oyun İçi Para Verecek

Şubat ayında her hafta sonu GTA Online'a giriş yaparak oyun içi 250 bin dolar kazanabilirsiniz. Aslında bu özellik geçtiğimiz hafta sonu gelmişti ama önümüzde hâlâ üç hafta bulunuyor, GTA Online oyuncusuysanız bu fırsatı kaçırmak istemeyebilirsiniz.Kampanyanın ilk haftasını kaçırmış olsanız bile önümüzdeki üç hafta sonu boyunca oyuna giriş yaparak 750 bin doları kasanıza koyabilirsiniz. Oyunun ödeme sistemi ise şöyle işliyor: oyuna hafta sonu giriş yaptıktan sonraki hafta sonu para hesabınıza yatıyor. Yani oyuna kalan üç hafta sonu boyunca giriş yaptığınızı düşünürsek 2 Mart tarihi itibariyle oyun kasanıza 750 bin dolar olacak.Bu kampanya oyuna uzun süredir giriş yapmayanlar için de oldukça uygun olabilir. Uzun süredir oynamıyorsanız hem oyuna giriş yaparak oyun kasanıza 250 bin dolar koyabilir hem de yeni çok oyunculu mod olan Arena War'u deneyebilirsiniz.Ayrıca Rockstar, önümüzdeki birkaç hafta boyunca Gunrunning, Doomsday ve Adversary modlarını oynayanlar için de iki kat fazla nakit ödülü vadediyor. Oyunu yeniden oynamak isteyenler bu modları da deneyebilir.