GTA Online oyuncusu, garajını Vice City arabalarıyla doldurdu! - Son Dakika

GTA Online oyuncusu, garajını Vice City arabalarıyla doldurdu!

GTA Online oyuncusu, garajını Vice City arabalarıyla doldurdu!
Son Güncelleme: 29.07.2021 09:46

Bir GTA Online oyuncusu, 2002'de piyasaya sürülen GTA: Vice City'de mevcut olan tüm arabaları garajına ekleyip koleksiyonunu sergiledi. İşte detaylar!

GTA: Vice City zamanlarına nostaljik bir yolculuk yapan bir GTA Online oyuncusu, garajını arabalarla doldurdu. GTA Online'ın son Los Santos Tuners güncellemesiyle, birçok oyuncu mevcut yeni arabaları kontrol etmek için geçmişe geri döndü. Birçok oyuncunun garajları, yarışlara katılmak için hızlı ve gösterişli arabalarla dolu.

Los Santos Tuners güncellemesi, San Andreas şehrine yeni görevler, etkinlikler ve yerler ekleyerek oyuncuları bir hayli mutlu etmeyi başardı. Bir sokak yarışı temasıyla yayınlanan güncelleme, yeni yarış sözleşmeleri ve oyuncuların arabalarını sergileyebileceği yepyeni Auto Shop'u oyuna dahil etti.

GTA: VICE CITY ARABALARINA NOSTALJİK BİR GERİ DÖNÜŞ!

Araba tutkunu bir GTA Online oyuncusu olan Linc_14, garajlarında benzersiz araba koleksiyonlarını sergiledi. Linc_14 kullanıcı isimli oyuncu, gösterişli ve pahalı arabaları tercih etmek yerine, geçmiş Grand Theft Auto oyunlarından bir koleksiyon yarattı. Oyuncunun garajında gösterilen arabalar GTA: Vice City'de yer almış on arabadan oluşuyor. Küçük bir koleksiyon olmasına rağmen, garaj Vice City'den GTA Online'a dahil edilen tüm arabaları temsil ediyor.

GTA Online oyuncusu garajını Vice City arabalarıyla doldurdu!

Koleksiyon muhtemelen LS Car Meet'teki diğer birçok koleksiyon tarafından geride kalacak olsa da, Linc_14'ün nostalji koleksiyonu birçok GTA Online oyuncusunu etkilemeyi başardı.

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Son Dakika Gamegar GTA Online oyuncusu, garajını Vice City arabalarıyla doldurdu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: GTA Online oyuncusu, garajını Vice City arabalarıyla doldurdu! - Son Dakika
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