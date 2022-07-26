GTA serisinin fast food zinciri Cluckin Bell gerçeğe dönüştü - Son Dakika
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GTA serisinin fast food zinciri Cluckin Bell gerçeğe dönüştü

GTA serisinin fast food zinciri Cluckin Bell gerçeğe dönüştü

26.07.2022 08:24

Rockstar Games'in popüler açık dünya serisi Grand Theft Auto'nun birçok oyununda karşımıza çıkan fast food zinciri Cluckin Bell, Amerika Birleşik Devletleri'nde hayata geçti ve San Diego'da ilk mağazasını açtı.

Grand Theft Auto'nun popüler serileri arasında yer alan bu fast food zinciri oyunlarda oldukça popüler ki hemen hemen her oyununda karşımıza çıkıyor. Fast food zincirlerinin bir parodi markası olan Cluckin Bell sonunda gerçeğe dönüştü.

CLUCKIN BELL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta sonu başlarında, Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego eyaletinde düzenlenen Comic-Con 2022 sırasında 4 günlüğüne Cluckin Bell adı altında yemek satan yer açıldı. 21 – 24 Temmuz tarihleri "sanat performansı" adı altında açılan bu dükkan oyunlara atıfta da bulunuyor.

Dükkanın önüne asılan Grand Theft Auto V'in ana karakterlerinden olan Trevor Philips'in fotoğrafı asılı bir şekilde kendisine hizmet edilmemesi gerektiği yazıldı. Çalışanlara el bombası atmak, müşterilerin arabasını çalmak, vandallık ve yemeklerin parasını ödememek gibi suçları bulunan Trevor'ın dükkana girmesi yasaklandı. Ayrıca notun altında da Trevor'ı gördüğünüz takdirde acilen LSPD'yi aramaları için Cluckin Bell çalışanlarını uyarmaları gerektiği de yazıldı.

GTA serisinin fast food zinciri Cluckin Bell gerçeğe dönüştü
GTA serisinin fast food zinciri Cluckin Bell gerçeğe dönüştü
GTA 4 Cluckin Bell

Cluckin Bell'in sloganı ise, "2004'ten beri Los Santos ve çevresinde gururla hizmet ediyor" sözlerine yer verildi. Dükkanın bir diğer oyun göndermesi de GTA serilerinin vazgeçilmezi olan gazoz içeceği Sprunk'tır. Oyundaki gazoz içeceği Sprunk ise gazlı içecek olarak menüye eklendi.

GTA serisinin fast food zinciri Cluckin Bell gerçeğe dönüştü
GTA serisinin fast food zinciri Cluckin Bell gerçeğe dönüştü
GTA 5 Cluckin Bell
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Son Dakika Gamegar GTA serisinin fast food zinciri Cluckin Bell gerçeğe dönüştü - Son Dakika


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