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GTA Trilogy Paketine Sahip Olanlara Müjde! Rockstar Ücretsiz Oyun Veriyor - Son Dakika

GTA Trilogy Paketine Sahip Olanlara Müjde! Rockstar Ücretsiz Oyun Veriyor

21.12.2021 21:11
GTA Trilogy Paketine Sahip Olanlara Müjde! Rockstar Ücretsiz Oyun Veriyor

Rockstar, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition'ın PC sürümünü satın alan oyunculara ücretsiz bir oyun veriyor.

GTA Trilogy Definitive Edition oldukça fazla sorunla çıkış yaparak, beklentinin altında kalarak ve bir süre erişime kapatılarak Rockstar'ın yüzünü karartmayı başarmıştı. Bununla beraber içerisinde GTA III, GTA: Vice City: GTA: San Andreas remasterlarını bulunan koleksiyon paketi oyuncular tarafından yerden yere vurularak, Metacritic kullanı puanlarında bu yılın en kötü oyunları arasında yer aldı.

Rockstar hataların farkına varıp oyunculardan özür dileyerek mağazada satıştan kaldırılan orijinal üçleme GTA Trilogy, GTA The Trilogy - The Definitive Edition alanlara hediye edildi. Ancak Rockstar bununla kalmayarak şimdi The Definitive Edition sahiplerine Rockstar Launcher üzerinden ücretsiz oyun veriyor.

Oyuncuların seçebileceği ücretsiz oyunlar:

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Grand Theft Auto IV: Complete Edition

Max Payne 3

LA Noire

Bully: Scholarsip Edition

GTA Online için Büyük Beyaz Köpekbalığı Nakit Kartı

Red Dead Online için 55 altın külçe

Bu promosyon mevcut GTA Trilogy Definitive Edition sahipleri ve 5 Ocak 2022 tarihine kadar remastered koleksiyonunu satın alanlar için geçerlidir.

GTA Trilogy Paketine Sahip Olanlara Müjde! Rockstar Ücretsiz Oyun Veriyor

Münir Karaloğlu, GTA Trilogy, oyunlar, GTA, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji GTA Trilogy Paketine Sahip Olanlara Müjde! Rockstar Ücretsiz Oyun Veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: GTA Trilogy Paketine Sahip Olanlara Müjde! Rockstar Ücretsiz Oyun Veriyor - Son Dakika
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