GTA V ve GTA Online PlayStation 5 ile Xbox Series X-S'e geliyor! - Son Dakika

Geçtiğimiz sene yeni nesil konsol PlayStation 5 etkinliğinde duyurulan fakat daha sonrasında net bir çıkış tarihi verilmeyen GTA V ve GTA Online Xbox Series X-S ile PlayStation 5'e 11 Kasım 2021 tarihinde geliyor.

tarafından yapılan açıklamaya göre yeni nesil konsolların güçlü donanımından tam olarak yararlanarak oyunu her zamankinden daha güzel ve daha duyarlı hale getirmek için bir dizi teknik iyileştirme, görsel yükseltme ve performans iyileştirmeleri yapılacak.

Bu yaz GTA Online için getirilecek güncellemeler Kasım ayında çıkacak 'expanded' (genişletilmiş) ve 'enhanced' (yükseltilmiş) versiyonlarında mevcut olacak. Ayrıca GTA'nın Online versiyonu PlayStation 5 kullanıcılarına ilk 3 ay ücretsiz olarak sunulacak.

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