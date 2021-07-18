Üye Girişi
GTB başkanları Kurban Bayramını kutladı - Son Dakika

GTB başkanları Kurban Bayramını kutladı

18.07.2021 16:51
GTB başkanları Kurban Bayramını kutladı, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel örneklerinin yaşandığı müstesna günler olduğuna vurgu yapan GTB Başkanları, kutlama mesajında, "Yüce dinimizin bize en güzel hediyelerinden biri olan Kurban Bayramı'na milletçe ulaşmanın sonsuz huzur ve manevi mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır dünya genelinde etkisini gösteren salgın hastalık nedeniyle Ramazan Bayramlarımızı sevdiklerimizden uzak buruk bir sevinç içerisinde idrak etmek zorunda kalmıştık. Bu bayram inşallah pandemi tedbirlerine de uyarak Kurban vazifemizi ruhuna en uygun şekilde milletçe hep birlikte yerine getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Pandemi kurallarına riayet etmeliyiz"

Kurban Bayramının insanlığa dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma çağrısı yaptığını mesajda ifade eden GTB başkanları, "Bu nedenle binlerce yıldır kök saldığımız topraklarda bizi biz yapan en özel değerlerimizin başında bayramlarımız gelmektedir. İnanç ve ruh birliğimizi güçlendiren, gönüller arasında sarsılmaz sevgi ve kardeşlik köprüleri kuran bayramlarımızı bu bağlamda gönül birlikteliklerini daha da sağlamlaştırmak için bir fırsat olarak görmeliyiz. Unutmamalıyız ki millet olmanın en temel gayesi ortak duyguları paylaşmak ve bunları birlikte yaşamaktan geçer. Bu sebeple, böylesi mübarek ve kutlu zaman dilimlerini kendimize fırsat bilerek, kimsesizlere ve yardıma muhtaç kardeşlerimize yardım elimizi uzatarak bu mukaddes günlerin manevi ortamını hep birlikte yaşamalıyız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde pandemi kurallarına riayet ederek ulusça birlikte kutlayacağımız nice bayramlar temennisiyle, başta Gaziantepli hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

GTB başkanları Kurban Bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası, Kurban Bayramı, Gaziantep, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam GTB başkanları Kurban Bayramını kutladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Büyükşen cinayetinden sağ kurtulan Büşra Büyükşen ilk kez konuştu: Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum 16:30 Büyükşen cinayetinden sağ kurtulan Büşra Büyükşen ilk kez konuştu: Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum Fenerbahçe taraftarını kaptan heyecanı sardı! Luiz Gustavo çılgınlığı sosyal medyayı salladı 16:20 Fenerbahçe taraftarını kaptan heyecanı sardı! Luiz Gustavo çılgınlığı sosyal medyayı salladı Fenerbahçe aradığını İtalya'da buldu! Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius için görüşmelere başlandı 15:35 Fenerbahçe aradığını İtalya'da buldu! Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius için görüşmelere başlandı
Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor 15:08 Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı 14:56 Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu 14:32 Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu
Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor 13:56 Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist 12:44 Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist

Son Dakika Haberleri
16:52 Mesut Özil'in Balmumu heykeli Türkiye'ye getirildi! Yıldız futbolcu, kendi heykeliyle fotoğrafını paylaştı
16:29 Büyükşen cinayetinden sağ kurtulan Büşra Büyükşen ilk kez konuştu: Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum
16:26 Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü
16:20 Fenerbahçe taraftarını kaptan heyecanı sardı! Luiz Gustavo çılgınlığı sosyal medyayı salladı
16:01 TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin
15:43 Hızını alamayan minibüs, refüje çarpıp devrildi! 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
15:34 Fenerbahçe aradığını İtalya'da buldu! Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius için görüşmelere başlandı
15:31 Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı
15:24 İstanbul'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı! Hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu
15:07 Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor
Mesut Özil'in Balmumu heykeli Türkiye'ye getirildi! Yıldız futbolcu, kendi heykeliyle fotoğrafını paylaştı Mesut Özil'in Balmumu heykeli Türkiye'ye getirildi! Yıldız futbolcu, kendi heykeliyle fotoğrafını paylaştı         
16:52
Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü         
16:26
TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin         
16:01
İstanbul'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı! Hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu İstanbul'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı! Hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu         
15:25
Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler         
15:05
Kurban ile sahibi arasındaki bağ herkesi duygulandırmıştı! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya alıcı buldu Kurban ile sahibi arasındaki bağ herkesi duygulandırmıştı! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya alıcı buldu         
14:49
Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı         
14:08
Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti! Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti!         
13:50
Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü         
12:40
Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın         
11:54
Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında         
11:11
Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor         
11:07
Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı         
10:37
Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı         
09:31
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 17:18:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GTB başkanları Kurban Bayramını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement