Gtb Başkanları Polis Haftasını Kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümünü ve polis haftasını kutladılar.

GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, yayımladıkları kutlama mesajında, yurdun dört bir yanında milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca çalışan emniyet teşkilatı mensuplarının polis haftasını kutladılar. Halkın can ve mal güvenliğini koruyarak, huzur ortamının tesis edilmesini sağlayan polislerin kutlu bir görevi üstlendiklerini belirten GTB başkanları, "Emniyet Teşkilatımızın güzide temsilcileri 174 yıldır ülkemizin bekası, milletimizin huzur ve güveni için üstün vazife anlayışıyla görevlerini idame ettirmekte. En güç koşullarda dahi görevlerini ifa etmekten kaçınmayan, vatanını her zaman canından aziz bilen polislerimiz, milletimizin büyük sevgisine ve taktirine nail olmuştur. 174 yıllık engin bilgi birikimi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün daha da artıran emniyet teşkilatımız, asırlardır sürdürdüğü başarılı çalışmalarını aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyacaktır. Bu vesileyle, Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz "Polis Haftasını kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına aileleriyle birlikte sağlık ve huzur dolu ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

