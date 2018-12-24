Gtb Başkanlarından 25 Aralık Kutlaması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladılar.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladılar.



Antep'i, Gaziantep yapan kurtuluş mücadelesinin, tarihe altın harflerle nakşedilmiş unutulmaz bir destan olduğunu belirten GTB başkanları, mesajlarında şu görüşlere yer verdiler:



"11 ay süren kuşatma boyunca, savunmasız ve yokluk içerisindeki şehir halkının, kendisinden asker ve silah bakımından kat be kat daha güçlü olan bir orduya karşı verdiği bu destansı mücadele, Anadolu insanına ve dünyanın farklı bölgelerinde zulme uğrayan tüm mazlum milletlere kurtuluş yolunda umut kaynağı olmuştur. Uygarlıkların beşiği Gaziantep, sahip olduğu kültürel zenginlikleri, verimli toprakları ve bulunduğu stratejik konum itibariyle yüzyıllar boyu her dönem gözde bir yerleşim merkezi olmuştur. Bu nedenle sinesinde birçok savaşlara ve yıkımlara şahit olmak zorundan bu kadim topraklar, çıktığı tarih yolculuğunda en büyük sınavlarından birisini ise hiç kuşkusuz kurtuluş savaşında vermiştir. Birinci dünya savaşı sonrası Fransız ve İngilizler tarafından işgal edilen Antep, insanlık tarihinin gördüğü en büyük kurtuluş mücadelelerinden birine sahne olmuştur. Türlü yokluklara rağmen yaşlısı, genci, kadını, çocuğuyla büyük bir azim ve kararlılıkla işgal kuvvetlerine karşı koyan kahraman ecdadımız vatan topraklarını canları ve kanları pahasına sosuna kadar korumuştur. O dönemde nüfusu 25 bin dolaylarında olduğu tahmin edilen Antep, bu kutlu mücadele uğruna 6 bin 317 yiğit vatan evladını şehadete uğurlamıştır. Antep destanını tarihe altın harflerle nakşeden yiğit ecdadımızın verdiği bu mücadele aynı zamanda bütün insanlık dünyasının da büyük takdirini ve hürmetini kazanmıştır. Canları pahasına düşman işgaline karşı direnen Gaziantepliler göstermiş oldukları bu kahramanlıkla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' iltifatına mazhar olmuşlardır. Şahinbeyleri, Şehitkamilleri, Karayılanları ve gözü pek nice isimsiz kahramanlarıyla destan yazan Antepliler, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde şehre "Gazi" unvanı verilmesiyle de bu gururunu taçlandırmıştır. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıl dönümünü kutladığımız bu özel gün vesilesiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan savunmasında hayatlarını kaybeden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Gaziantepli hemşehrilerimizin 25 Aralık Kurtuluş Gününü yürekten kutluyoruz." - GAZİANTEP

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