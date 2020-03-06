GTB başkanlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel GTB başkanlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika

GTB başkanlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB başkanlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Ailenin temel taşını oluşturan, hayatın her alanında gösterdikleri başarı, emek ve fedakarlıklarla yaşama anlam katan kadınların her türlü saygı, taktir ve hürmeti hak ettiğini belirten GTB Başkanları, mesajda şu görülere yer verdi:


"Cenneti anaların ayakları altında, kadını ise Allah'ın bir emaneti olarak gören yüce bir dinin mensubu ve kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu nedenle köklü tarihimizin her döneminde kadın her daim baş tacı edilerek, ailenin mihenk taşı kabul edilmiştir. Bu bağlamda kadınlarımızın varlığını her alanda güçlendirecek, sosyal statüsüne güç katacak ve yaşamın tüm noktalarında aktif yer almalarına katkı sunacak tüm çalışmaları geleceğimiz adına atılmış değerli adımlar olarak görmekteyiz. Zira, yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı yetiştirerek topluma kazandıran, beşikten mezara kadar geçen süreçte onlara kol kanat gererek rehberlik eden hep kadınlarımızdır. Bu nedenle millet olarak huzurlu ve müreffeh yarınlara kadınlarımıza sağlayacağımız imtiyaz ve imkanlarla ulaşabileceğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Temennimiz ülkemizin beşeri sermayesinin yarısını oluşturan kadınlarımızın var olan bu güçlü potansiyelinin çok daha iyi kullanılması ve kadınlarımızın iş dünyası başta olmak üzere hayatın her alanında çok daha aktif şekilde rol almalarının sağlanması. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin bu vatana emaneti değerli anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Gününü' kutluyor yaşamları boyunca mutluluk ve başarılar diliyoruz." - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Borsası, Dünya Kadınlar Günü, Meclis Başkanı, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde kapalı cezaevlerindeki kadın mahkumlar açık görüşten yararlanacak Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs Oda arkadaşının gözlerini çıkaran şizofreni hastası kadının, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi görevden alındı

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 00:43:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GTB başkanlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]