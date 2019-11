GTB Başkanlarından Öğretmenler Günü kutlama mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı yayımladıkları kutlama mesajında, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı hayata hazırlayan öğretmenlerin, saygın bir mesleğin fedakar neferleri olduklarını belirttiler. Eğitim sisteminin temel taşını oluşturan tüm öğretmenlerin '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan GTB başkanları, kutlama mesajında, "İnsanlık tarihi boyunca tüm medeniyetlerde ve toplumlarda her zaman farklı bir statüsü bulunan ve üstlendikleri ulvi görevden dolayı her türlü sevgi, saygı ve iltifata mazhar olan değerli öğretmenlerimiz, ilim irfan ordusunun güzide birer temsilcileridir. Geleceğimiz, yarınımız, umutlarımız olarak gördüğümüz sevgili çocuklarımızı, ülkemizin aydınlık ve müreffeh yarınları için büyük bir titizlikle yarınlara hazırlayan, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan vefakar öğretmenlerimiz en büyük sevgi ve hürmeti hak etmektedir. İlim ve irfan tohumları ekerek, bireyi yaşadığı toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı; vatanına ve milletine bağlı bir şekilde yetiştiren, bir insanı eğitimle hayata kazandırmayı dünyanın en büyük zenginliği olarak gören öğretmenlerimiz aynı zamanda istikbalimize şekil vermektedir. Bu nedenle böylesi saygın bir mesleğin temsilcilerine mesleklerinin icrası noktasında her türlü destek ve kolaylığı sağlamayı kendimize her zaman görev kabul etmeliyiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir ve öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözleriyle bu kutsal mesleğin temsilcilerine verdiği değer ve önemi açıkça ortaya koymuştur. Tüm bu duygu ve düşüncelerle; çocuklarımızın ülkesine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olmaları yolunda fedakarca çabalayan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, emekliye ayrılmış öğretmenlerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP