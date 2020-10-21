GTB'de E-tescil dönemi başladı - Son Dakika

GTB'de E-tescil dönemi başladı

21.10.2020 13:18
GTB'de E-tescil dönemi başladı, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, online tescil konusunda Türkiye'de borsalar arasında bir ilke imza atarak, E-Tescil dönemini resmen başlattıklarını açıkladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, online tescil konusunda Türkiye'de borsalar arasında bir ilke imza atarak, E-Tescil dönemini resmen başlattıklarını açıkladı.

GTB Başkanı Akıncı, yaptığı açıklamada GTB üyelerinin tescil işlemlerini artık hizmet binasına gelmeden bulundukları yerden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Tescil işlemlerinde dijital dünyanın sağladığı tüm imkan ve olanaklardan üyelerini en etkin şekilde faydalandırmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Akıncı, "Pandemi dönemi aslında online hizmet ağı kurma çalışmalarımızı biraz daha hızlandırdı. Covid-19 salgınına karşı gerek üyelerimizin gerekse de personellerimizin sağlığını korumak ve bulaş riskini minimum seviyeye indirmek amacıyla üyelerimize yönelik bazı hizmetlerimizi online alana taşımıştık. Fakat son olarak faaliyete aldığımız online e-tescil sistemi bu kulvarda bir ilk teşkil etmekte. Üyelerimiz artık fatura ve müstahsil tescil işlemlerini, tercih etmeleri durumunda herhangi bir zaman kaybına uğramadan borsamız gtb.org.tr web adresi üzerinden güvenli bir ortamda rahatlıkla gerçekleştirebilecekler. E- tescil uygulamasının gerekli teknolojik alt yapısını ve yazılımını hazırlatarak hizmete kazandıran Türkiye'deki ilk borsayız" dedi.

Üyelere yönelik pilot uygulama

Online tescil hizmetinin üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını ve sistemi hizmete tam olarak almadan önce üyelere yönelik pilot uygulamalarda bulunduklarını anımsatan Akıncı, "Veri güvenliğini sağlayacak teknolojik alt yapının oluşturulmasının ardından sistemin anlaşılır ve güvenli bir biçimde işleyişini sağlamak amacıyla ilk etapta üyelerimize yönelik pilot uygulamalarda bulunduk. Belirlenen ve talep eden üyelerimize borsamız web sitesi üzerinden nasıl E-Tescil yapabilecekleri uygulamalı olarak Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları tarafından detaylı olarak anlatıldı. Demo sistem üzerinde tescil işlemi yapan üyelerimizin sistemin kolaylığı ve rahatlığı noktasındaki olumlu geri dönüşümleri alındıktan sonra bugün itibariyle borsamızda e-tescil dönemini resmen başlattık. İsteyen üyelerimiz işlemlerini online olarak gerçekleştirebileceği gibi isteyen üyelerimiz de yine eskisi gibi işlemlerini tescil birimlerimizde yaptırabilecekler" ifadelerini kullandı.

E-tescil sisteminin işleyişi ve sağlayacağı avantajlar hakkında da bilgiler veren Akıncı, sistemden faydalanmak isteyen üyelerin ilk olarak borsaya müracaatta bulunarak kullanıcı adı ve şifresi almaları gerektiğini söyledi.

Başvurularda şifre ve kullanıcı bilgilerinin güvenlik amacıyla sadece şirket sahibi (Yetkilisi) borsa üyesine verileceğini, her ne kadar o şirkette görevli de olsa ikinci şahıslarla bu bilgilerin paylaşılmayacağı uyarısında bulunan Akıncı, "Gerekli şartları taşıyarak sistem üzerinden şifre ve kullanıcı adı alan üyemiz isterse daha sonra bu şifre ve kullanıcı adını değiştirebilecek. Üyemiz kendi adına özel olarak oluşturulan e-tescil sayfasında fatura ve müstahsil tescil işlemlerini rahatlıkla yapabileceği gibi şimdiye kadar yapmış olduğu tüm eski işlemlerini de gözlemleyebilecek. Yine tüm bunların yanı sıra üyemiz kendi sayfasında stok hareketlerini, aidat ödeme dökümlerini inceleyebilecek, borç sorgulaması yapabilecek ve e-belge talebinde bulunabilecek. Tüm bu işlemlerin online olarak gerçekleştirilmesi üyelerimize zaman tasarrufu sağlayarak, bulaş riskinden uzak, bulundukları ortamlarda sağlıklı, hızlı ve güvenli işlem yapmalarını imkan tanıyacak" diye konuştu.

GTB Başkanı Akıncı, e-tescil uygulaması hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen üyelerinin GTB tescil birimiyle irtibata geçebileceklerini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

GTB'de E-tescil dönemi başladı

Gaziantep Ticaret Borsası, Yönetim Kurulu, Mehmet Akıncı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTB'de E-tescil dönemi başladı - Son Dakika Ekonomi

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