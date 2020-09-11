GTB'de KVKK ve Verbis bilgilendirme eğitimi düzenlendi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üye ve personellerine yönelik "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Eğitimi" düzenledi.

COViD-19 tedbirleri kapsamında video konferans sistemiyle gerçekleştirilen eğitimde, Yönetim Danışmanı ve Baş Denetçi Haluk Ali Güneş tarafından katılımcılara, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve VERBİS sistemi hakkında bilgiler verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 2016 yılında uygulanmaya alındığı anımsatarak, yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL 'den fazla olan şirketlerin bu yılın Eylül ayı sonuna kadar VERBİS sistemine kayıt yaptırmalarının zorunlu olduğunu ifade etti.

VERBİS'e kaydolmayan şirketler hakkında çeşitli idari para cezalarının öngörüldüğünü kaydeden Bayram, bu nedenle üyelerini, paydaş kurumlarını ve personellerini KVKK konusunda bilgilendirmek amacıyla bu eğitimi düzenledikleri söyledi.

Yönetim Danışmanı ve Baş Denetçi Haluk Ali Güneş ise eğitimde, 6698 sayılı kanun kapsamında neler kişisel veridir, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve muhafaza edilmesi hususunda bilgiler aktardı.

Eğitimde, alınan verilerin ölçülülük ilkesine uygunluğu, kişisel verilerin yönetilmesiyle alakalı politika, protokoller, sözleşmeler ve VERBİS sistemine veri giriş hakkında açıklamalarda bulunan Güneş, 50 kişiden fazla çalışanı olan ve toplam bilançosu 25 milyon TL'yi aşan firmaların 2020 eylül ayı sonuna kadar VERBİS'e kaydolmaları gerektiğini söyledi.

Güneş, yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi sorumluları ile Kamu kurum ve kuruluşlarının ise 2021 yılı mart ayı sonuna kadar sicile kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri için süre verildiğini dile getirdi.

VERBİS kayıt süresinin normalde tamamlandığını fakat COVİD-19'un etkileri nedeniyle başvuru süresinin uzatıldığını belirten Güneş, "VERBİS sistemine kaydolmakla ilgili yükümlülükler aslında başladı ve halen devam ediyor. Bu nedenle sisteme başvuru süresinin 30 Eylül'e kadar uzatılması kişisel verilerin korunması konusunda herhangi bir mükellefiyetimiz olmadığı anlamına gelmiyor. Bununla alakalı çeşitli cezai işlemler uygulanıyor ve bu kapsamda kişisel verinin sahibi tarafından da şikayet edilme durumu söz konusu" dedi.

Eğitim programı, Güneş'in katılımcılardan gelen soruları yanıtlanması ile sona erdi. - GAZİANTEP