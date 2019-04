Gtb'de, Muhasebecilere İstihdam Teşvikleri Anlatıldı

GTB meclis salonunda düzenlenen 'İstihdam Teşvikleri 'bilgilendirme toplantısına, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Meclis Üyeleri Ahmet Karakan, Mehmet Emin Balyemez, Genel Sekreter Özgür Bayram ve Gaziantep'te çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren çok sayıda şirketten muhasebe...

SGK Şahinbey Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Çılgın ve Şef Mehmet Nuri Güngör'ün, 'İstihdam Seferberliği 2019' kapsamında uygulanan teşvikler hakkında açıklamalarda bulunduğu toplantıda, katılımcılara teşvikten yararlanma şartları hakkında da ayrıntılı bilgiler verildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ali Alagöz, istihdam seferberliği kapsamında uygulanmaya konulan ilave istihdam teşviklerinin işçi ve işveren açısından çok önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Gaziantep iş dünyası olarak istihdam seferberliğine ilk günden bu yana destek verdiklerini ve bu seferberliğin hedefine ulaşması için tanıtıcı faaliyetler yürüttüklerini belirten Alagöz, "Bizler her şeyden önce ülkemizin üretimden gelen gücüne inanıyoruz. Her istihdam, yeni bir üretim ve yeni bir yatırım sahası demek. Bu nedenle işverenlerimizi hem ülkemizin güçlü yarınlarına daha fazla katkı sağlamaya, hem de içerisinde tarihi fırsatlar barındıran istihdam seferberliğinden yararlanmaya davet ediyoruz" dedi. SGK Şahinbey Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Çılgın ile Şef Mehmet Nuri Güngör ise yaptıkları konuşmalarda, istihdam teşvikleri ve bu teşviklerden yararlanma şartları hakkında bilgiler verdi. İşverenin belirli şartları sağladığı taktirde Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve verginin yanında ücret ödemediğini kaydeden Çılgın, bunun yanı sıra asgari ücret desteğinin kapsamının da genişletildiğini dile getirdi.



Toplantı sonrası SGK uzmanları muhasebecilerden gelen soruları yanıtladılar. - GAZİANTEP

