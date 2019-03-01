Son Dakika Haberleri: Gtb'de TOBB Gaziantep Kadın ve Genç Girişimciler İcra Kurulu Seçimleri Yapıldı

Gtb'de TOBB Gaziantep Kadın ve Genç Girişimciler İcra Kurulu Seçimleri Yapıldı

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri yapıldı.

Gtb'de TOBB Gaziantep Kadın ve Genç Girişimciler İcra Kurulu Seçimleri Yapıldı, System.String[]
Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri yapıldı.

GTB satış salonlarında gerçekleştirilen seçimlerde, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi için 2 asil 2 yedek, Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi içinde 1 asil 1 yedek üye belirlendi. Seçilen üyeler, TOBB koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulunda GTB'yi temsil edecek. GTB'de yapılan seçim sonucunda, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler İcra Kurulu asil üyeliğine Zeynep Pınar Emrullah, yedek üyeliğe ise Özlem Alpdoğan seçildi.

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler İcra Kurulu asil üyeliklerine ise Orhan Özdemir ve Ali Can Koçak, yedek üyeliklere de Şahin Şen ve Mehmet Tabur getirildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:36 Kaynak: İHA

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