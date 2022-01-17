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GTB'den 2021 değerlendirmesi - Son Dakika

GTB'den 2021 değerlendirmesi

17.01.2022 10:12
GTB'den 2021 değerlendirmesi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, kentin yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 2021 yılını ihracatta başarılı bir performansla geride bıraktığını bildirdi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, kentin yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 2021 yılını ihracatta başarılı bir performansla geride bıraktığını bildirdi.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Tiryakioğlu başkanlığında, gerçekleştirildi.

2021 yılı faaliyetleri değerlendirilerek, 2022 yılına ilişkin çalışmalar ve yeni projeler hakkında istişarelerde bulunulan toplantının açılışında konuşan Tiryakioğlu, 2021 yılının vizyon projelerinin hizmete kazandırılması açısından borsa adına tarihi bir yıl olduğunu ifade etti.

Antep Fıstığı Lisanslı Depo'nun 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle hizmete açıldığını hatırlatan Tiryakioğlu, "İKA destekleriyle hayata kazandırdığımız Antep Fıstığı Lisanslı Depo hem üreticiye hem de sanayiciye önemli kazanımlar sağladı. Üreticimiz ürününü devlet garantisi altında güvenli şekilde depolayıp finansmana kolay erişim imkanı bulurken, sanayicimiz de hammaddeye daha kolay ulaşım imkanı yakaladı." değerlendirmesinde bulundu.

2021 yılının son ayında resmi açılışı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yapılan Et Borsası'nın da yine GTB'nin önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"UNESCO Gastronomi kenti şehrimizin modern teknolojiyle donatılmış, her türlü alt yapı olanağına sahip, etin sağlıklı bir şekilde sofralara ulaşmasına olanak sağlayacak Et Borsası ve Et Haline ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Türkiye'nin bu konudaki en kompleks yapısını şehrimize kazandırdık. Et Borsası, sağladığı geniş ölçekli imkanların yanı sıra sektörde bölgesel kümelenmeyi sağlayarak Gaziantep'in bu alandaki ticaret potansiyeline katkı sunmakta."

Gaziantep'in yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 2021 yılını ihracatta başarılı bir performansla geride bıraktığına dikkat çeken Akıncı, "Gazi şehrimizden 2021 yılının 12 aylık döneminde dünyanın birçok ülkesine 10 miyar 92 milyon 165 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. Şehrimiz en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 5'inci sırada yer aldı. Hedef çıtası şimdi biraz daha yukarı taşındı ve temennimiz bu yıl içerisinde ilk 5'teki yerimizi daha üst sıralara taşımak." ifadelerinde bulundu.

GTB'den 2021 değerlendirmesi

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Ahmet Tiryakioğlu, Meclis Başkanı, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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