Gtb'den 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına Ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) yönetimi, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak'ı ziyaret etti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) yönetimi, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak'ı ziyaret etti.





GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuğgeneral Atak, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile yönetim kurulu ve meclis divanı üyelerini makamında ağırladı.



Atak'a görevinde başarı dileyen Tiryakioğlu, borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.



GTB'nin tescil hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük borsaları arasında yer aldığını belirten Tiryakioğlu, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak proje ve faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.



Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı da Gaziantep'in ihracatta ve tarıma dayalı sanayide Türkiye'nin lokomotif şehirlerinin başında geldiğini ifade ederek, kentin tarımsal ürünlerin işlenmesi, iç ve dış pazarlara sevk edilmesi noktasında önemli bir üs merkezi olduğuna işaret etti.



5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Atak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, GTB yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.





Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Ali Alagöz ve Cesim Arslan, meclis başkan yardımcıları Enver Çokay ve Karaca Türkmen ile Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakır da hazır bulundu.

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