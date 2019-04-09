Gtb'den Çevre Dostu Bez Çanta Dağıtımı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep'te plastik poşet kullanımını en aza indirmek ve toplumda çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla üyelerine ve vatandaşlara yönelik bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep'te plastik poşet kullanımını en aza indirmek ve toplumda çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla üyelerine ve vatandaşlara yönelik bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi.



GTB sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Gaziantep'te gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. TOBB'un A sınıfı akredite borsaları arasında yer alan GTB, plastik alışveriş poşetlerinin kullanımı sonucu oluşan çevresel kirliliğin önlenmesine yönelik başlatılan uygulamaya destek vermek amacıyla 'Doğayı Korumak Elimizde' projesini hayata kazandırdı. Proje kapsamında, alışveriş poşetlerinin kullanımının önüne geçilmesi ve geri dönüşümün önemine vurgu yapılması maksadıyla borsa üyeleri ve vatandaşlara üzerinde çevre dostu sloganların yazılı olduğu bez alışveriş çantalarından dağıtıldı. GTB Meclis üyelerinin de iştirak ettiği dağıtımların ilki sabah erken saatlerde hububat-bakliyat satış salonlarında gerçekleştirildi. Burada meclis üyeleri ve borsa personelleri tarafından sabah satış seansına katılan üyelere alışveriş çantalarından hediye edilerek, yürütülen proje hakkında bilgiler verildi. Dağıtımlara satış salonlarının yanı sıra Fıstıkçılar Sitesi ile GATEM bölgesinin muhtelif yerlerinde de devam edildi. GTB tarafından yürütülen proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, Gaziantep genelinde plastik poşet kullanımının en asgari seviyeye indirilmesine katkı sunmak ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi. 'Doğayı Korumak Elimizde' sloganıyla başlatılan proje kapsamında hububat- bakliyat satış salonlarının yanı sıra borsa üyelerinin yoğunlukta bulunduğu tüm bölgelerde vatandaşlarda dahil olmak üzere bez çanta dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Bayram, dağıtımları belli aralıklarla sürdüreceklerini ifade etti. Alışverişlerde bez torba kullanımının alışkanlık haline getirilmesini istediklerini vurgulayan Bayram, bu konuda daha fazla etkileşim sağlamak için ilerleyen günlerde öğrencilere yönelik çevre kirliliğine karşı önlemler, atıkların doğada yok oluş süreleri ve geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitici broşürler hazırlayarak, çeşitli faaliyetlerde bulunmayı planladıklarını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

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