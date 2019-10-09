GTB'den elektronik ticaret atağı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, dijitalleşen dünyada e-ticaretin öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Ulusal ekonomiler için itici bir güç haline dönüşen elektronik ticaret, ulusal ve uluslararası pazarlarda KOBİ'lere önemli avantajlar sunuyor. Üyelerimizin bu sisteme entegrasyonlarını sağlamak amacıyla Gaziantep'te 'E-Ticaret Eğitimleri' düzenleyeceğiz "dedi.



GTB'nin üyelerine yönelik hazırladığı 'Borsa Üyeleri E-Ticaret ile Büyüyor' projesi, İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA), 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler arasında yer aldı.



GTB ve İKA iş birliğiyle yürütülecek olan ve protokol sözleşmesi imzalanan, 'E-Ticaret Eğitim' programı ile ilgili açıklamalarda bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, dijital pazarlarda aktif olmak isteyen borsa üyesi firmalara uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitimler ve danışmanlık hizmetleri verileceğini söyledi.



Kasım ayı içerisinde üç gün devam edecek olan eğitimlerde katılımcılara, dijital dönüşüm, E-ticaret vergi mevzuatı, ticaret hukuku, endüstriyel otomasyon, kargo-lojistik entegrasyonu, saha operasyonu, ulusal ve uluslararası pazar yerleri gibi çeşitli konularda bilgiler aktarılacağını kaydeden Akıncı, eğitim programı kapsamında ayrıca, Kategori, Marka, Ürün Yönetimi, Alan Adı Altında E-Ticaret Sitesi Açılışları, Panel Yönetimi, Kullanıcı Tanımları, Entegrasyon Yönetimi ve Kampanya Yönetimi gibi konu başlıklarında da uygulamalı eğitimler verileceğini ifade etti.



Ar-Ge ve İnovasyonun bir yaşam tarzı haline dönüştüğü günümüz dünyasında, elektronik ticaretin öneminin her geçen gün arttığına vurgu yapan GTB Başkanı Akıncı, "Gelecekte tüm alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştirecek dijital dönüşümün pozitif etkilerini net bir şekilde görüyoruz. Fakat önemli olan bunu sadece görmek değil geleceğe yatırım olacak şekilde inşa edebilmek. Bu nedenle üyelerimizin bu değişime daha kolay entegre olabilmelerine katkı sağlamak amacıyla İKA iş birliğiyle e-ticaretin tüm ayrıntılarını içeren uygulamalı bir eğitim programı tertip edeceğiz" dedi.



E-ticaret devrine geçiş yapan dünyada artık bir ürüne ulaşmanın sadece bir tuşa uzaklıkta olduğunu belirten Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Geleneksel ticarette bilinen tüm ezberler artık yavaş yavaş unutuluyor. Farklı bir alışveriş anlayışına sahip 'Z' kuşağının eğilimleriyle dünya ticareti dijital bir atmosfere girmiş durumda. Yüz yıl öncesine kadar kervanlar üzerinde yapılan ticaret artık elektronik ortamda saniyeler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Bu hızlı değişim süreci önümüzdeki yıllarda sürekli kabuk değiştirerek daha güçlü bir hal alacak ve pazar payını daha da genişletecek. Biz özellikle bu güçlü değişimden KOBİ'lerimizin zaman kaybetmeden istifade etmelerini istiyoruz. Ülkemizde tüm işletmelerin yüzde 99'unu KOBİ'ler oluşturmakta fakat KOBİ'lerin toplam ihracattaki payı ancak yüzde 10'luk bir dilime tekabül ediyor. Bu sebepten dolayı küçük ve ortak ölçekli işletmelerimizin bilişim teknolojilerini benimsemeleri ve bundan en verimli şekilde istifade etmeleri iç ve dış ticaretin gelişmesi açısından büyük önem arz etmekte." - GAZİANTEP