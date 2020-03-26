GTB'den kısa çalışma ödeneği başvuru şartları uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GTB'den kısa çalışma ödeneği başvuru şartları uyarısı - Son Dakika Ekonomi

GTB'den kısa çalışma ödeneği başvuru şartları uyarısı

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kısa çalışma ödeneğinde başvuru şartlarında yapılan yeni düzenlemeyle değişikliğe gidildiğini belirterek, uygulamadan yararlanmak isteyenler için istenilen gün sayısının 600 günden 450 güne, 120 gün şartının ise 60...

GTB'den kısa çalışma ödeneği başvuru şartları uyarısı, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kısa çalışma ödeneğinde başvuru şartlarında yapılan yeni düzenlemeyle değişikliğe gidildiğini belirterek, uygulamadan yararlanmak isteyenler için istenilen gün sayısının 600 günden 450 güne, 120 gün şartının ise 60 güne düşürüldüğünü ifade etti. Akıncı, istihdamını korumak isteyen işletmelerin İŞKUR aracılığıyla bu uygulamadan faydalanabileceklerini söyledi.


Yeni korona virüs salgınının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve istihdam piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulamasının geçtiğimiz günlerde başlatıldığını anımsatan GTB Başkanı Akıncı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yasa değişikliği ile Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının daha kolay hale getirildiğini açıkladı.


İşvereni ve istihdamı korumaya yönelik atılan somut adımlardan iş dünyası olarak memnuniyet duyduklarını kaydeden Akıncı, yerinde ve zamanında alınan ekonomik kararların işletme ve çalışanlar için bu süreçte koruma kalkanı görevi üstlendiğini söyledi. İş verenlere çalışanlarını koruyarak, istihdamı düşürmemeleri çağrısında bulunan Akıncı, bu bağlamda korona virüsten olumsuz etkilenen işverenlerin İŞKUR kısa çalışma ödeneği uygulamasından kaynak olarak faydalanabileceklerini kaydetti.


Başvuruların İŞKUR il müdürlüklerine elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli görülen evrakların yapılabildiğini aktaran Akıncı, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa değişikliği ile kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanmak isteyenler için belirtilen gün sayısında değişikliğe gidildi. Uygulamadan daha önceleri sadece kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Şimdi yeni yapılan değişiklikle artık 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı ise 60 güne düşürüldü. İş verene mevcut istihdamı koruma şartı da getiren uygulama, bu süreçte işveren ve çalışan için belirsizliklerin ortadan kalkması noktasına önemli bir destek sağlayacak" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Borsası, Mehmet Akıncı, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:58 Kaynak: İHA

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